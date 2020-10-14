Среда, 14 октября 2020

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. Его обращение к народу опубликовано на президентском сайте.

Президент отметил, что, несмотря на подписание им указов о формировании нового состава правительства, общественно-политическая ситуация в Бишкеке “остается напряженной” и “близка к двустороннему конфликту”. “С одной стороны – протестующие, с другой – правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям”, – заявил Жээнбеков.

“Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку”, – пояснил президент. Жээнбеков призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков “увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам”. “Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе”, – отметил он.

Накануне президент подписал указ о назначении оппозиционера Жапарова премьер-министром и утверждении в должностях других членов правительства. После этого он встретился с новым премьером и спикером парламента Канатом Исаевым. По сообщению пресс-службы Жээнбекова, он сказал им, что “всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны”.

В четверг должна была пройти новая встреча президента и премьера в расширенном формате, но Жапаров на нее не пришел – как сообщил его пресс-секретарь, по состоянию здоровья. За час до предполагаемой встречи Жапаров заявлял, что поднимет на ней вопрос об отставке Жээнбекова.

В Киргизии продолжаются массовые протесты, начавшиеся 5 октября, на следующий день после парламентских выборов. По их итогам было объявлено, что первое и второе место заняли партии “Биримдик” (“Единство”) и “Мекеним Кыргызстан” (“Моя родина – Кыргызстан”), набравшие соответственно 24,53 и 23,9 процента голосов. Сторонники проигравших партий заявили о многочисленных нарушениях – в частности, о подкупе избирателей и применении административного ресурса. В ночь с 5 на 6 октября протестующие в Бишкеке захватили Белый дом (там находятся парламент и администрация президента), здания Госкомитета нацбезопасности, мэрии и Генпрокуратуры. Они освободили из тюрем и колоний ряд политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева и Жапарова. 9 октября после столкновений в центре Бишкека между сторонниками Жапарова и другого кандидата в президенты, Омурбека Бабанова, Жээнбеков ввел в столице чрезвычайное положение на срок до 29 октября. 13 октября Атамбаева снова отправили в СИЗО.