Среда, 14 октября 2020

Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских высокопоставленных чиновников и силовиков в связи с отравлением Алексея Навального. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Евросоюза.

В список вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В четверг санкции против тех же шестерых ввел МИД Великобритании. “Любое использование химического оружия российским государством нарушает медународное право. Мы полны решимости привлечь виновных к ответственности”, – заявил глава ведомства Доминик Рааб.

Европейские санкции также вводятся в отношении государственного НИИ органической химии и технологии, где и был разработан “Новичок”.

Накануне санкционный список ЕС опубликовала The New York Times.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду анонсировал зеркальный ответ на новые санкции. “Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика”, – сказал он.

По данным “дипломатического источника” ТАСС в Брюсселе, изначально Германия и Франция предлагали ввести санкции в отношении девяти человек – об этом ранее сообщала и французская газета Le Monde.

Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в страны ЕС, их активы на территории Евросоюза заморозят.

Тем же постановлением Евросовета вводятся санкции в отношении петербургского олигарха Евгения Пригожина за поддержку им действий частной военной компании Вагнера в Ливии – неоднократных поставок туда оружия в нарушение объявленного ООН эмбарго и переброски наемников для участия в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Навальный был отравлен 20 августа. 22 августа он был вывезен на лечение в немецкую клинику “Шарите”. Отравление политика “Новичком” подтвердили лаборатории в Германии, Франции и Швеции, а также эксперты Организации по запрещению химоружия.