Понедельник, 12 октября 2020

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для хостинг-провайдеров и владельцев сайтов за отказ удалить “запрещенную” информацию.

Законопроект внесли в нижнюю палату два единороса – председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый зам Сергей Боярский. Авторы поправок предлагают добавить в КоАП новую статью 13.41 (нарушение порядка удаления и ограничения доступа к информации, информационным ресурсам).

Часть 1 новой статьи определяет размеры штрафов для хостинг-провайдеров, отказавшихся заблокировать запрещенный сайт: для граждан они составят от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч, для юрлиц – от 800 тысяч до 4 миллионов.

Такие же размеры штрафов часть 2 статьи предусматривает для владельцев сайтов, отказавшихся удалять “запрещенку”.

Более крупные штрафы предусмотрены в 3-й и 4-й частях статьи за отказ блокировать сайты, на которых размещены призывы к экстремизму, детская порнография, объявления с приглашениями несовершеннолетних сняться в детском порно, а также информаия о наркотиках. В таком случае размер штрафа для граждан составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 3 до 8 миллионов.

При повторном нарушении закона в случае размещения “обычной запрещенки” (5-я часть) гражданам придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам – от 500 до 800 тысяч рублей, юрлицам – от 4 до 8 миллионов. Если же не был ограничен доступ к контенту, упомянутому в частях 3 и 4 новой статьи, штраф для граждан составит от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 800 тысяч до миллиона рублей, для юрлиц – от 8 до 15 миллионов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что хотя закон об информации накладывает на хостинг-провайдеров и владельцев сайтов обязанность удалять информацию и ограничивать доступ к ней, сейчас никакой ответственности за невыполнение этого требования не существует. Это, по мнению авторов документа, “порождает правовую неопределенность и

создает условия, способствующие нарушению законодательства”.

Авторы ссылаются на данные Роскомнадзора, согласно которым по состоянию на апрель 2020 года было выявлено около 20 тысяч фактов неудаления из сети “запрещенки”. При этом, говорится в пояснительной записке, “зачастую” закон нарушают крупные ресурсы, зарегистрированные за рубежом. “Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не

удалено 10482 страниц URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter – 1462 URL, с ресурса Instagram – 1435 URL, с Facebook – 362 URL”, – отмечают авторы.