Вторник, 13 октября 2020

Для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе достаточно направить туда “военных наблюдателей”, несмотря на то что прежние договоренности предполагали отправку туда миротворцев. Об этом в интервью российским пропагандистам заявил глава МИДа Сергей Лавров.

“Сейчас даже не миротворцы, военные наблюдатели – их было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы абсолютно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами (Арменией и Азербайджаном. – Ред.)”, – сказал министр.

Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. Так, в Минобороны НКР заявили, что утром Азербайджан возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы на южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях. В Ереване утверждают, что ПВО Карабаха сбила азербайджанский штурмовик Су-25.

В Минобороны Азербайджана прокомментировали уничтожение развернутых в Кельбаджарском районе страны армянских оперативно-тактических ракетных комплексов: по утверждению Баку, они “были нацелены на гражданские объекты и инфраструктуру на территории Азербайджана”. В ведомстве заверили, что у Азербайджана “нет никаких военных целей и интересов на территории Армении”, а “в целях обеспечения безопасности своего гражданского населения и населенных пунктов Азербайджан и впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели”.

По данным Минобороны Армении, военная техника, которую взяли на прицел азербайджанские войска, находилась не в Азербайджане, а на армянской территории в приграничном с Кельбаджаром районе. В ведомстве предупредили, что теперь армянские вооруженные силы “оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана”.

Перемирие между Азербайджаном и Арменией было заключено 9 октября на переговорах глав МИДов двух стран в Москве при посредничестве Ларова. Почти сразу же оно было нарушено.