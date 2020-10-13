Вторник, 13 октября 2020

Евросоюз собирается ввести санкции в связи с отравлением Алексея Навального против шести высокопоставленных чиновников и силовиков, сообщает The New York Times, не указывая источник.

В список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель управления внутренней политики АП Андрей Ярин, два замминистра обороны – Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Всем им заморозят активы и запретят въезд в Евросоюз.

По словам трех высокопоставленных европейских чиновников, фигуранты санкционного перечня либо были в курсе отравления Навального, либо причастны к планированию этой операции.

По данным NYT, санкции будут также введены против государственного НИИ органической химии и технологии – именно на этом предприятии разработали боевой яд “Новичок”.

По информации газеты, санкционный список составлен представителями Франции и Германии. Вместе со списком власти этих стран передали другим государствам Евросоюза 500 страниц доказательств причастности фигурантов перечня к покушению на Навального. В среду высокопоставленные дипломаты встретились и одобрили список; официально санкции будут введены в четверг.

8 октября французская газета Le Monde сообщала, что в европейском санкционном списке девять человек – сотрудников администрации президента и силовиков.