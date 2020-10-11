Воскресенье, 11 октября 2020

В Минске и других городах Беларуси прошел марш пенсионеров, протестующих против Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, участники акции собрались на площади Независимости и прошли шествием до Белорусского национального технического университета.

После того как пенсионеры подошли к университету, неизвестные в балаклавах стали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами – предположительно студентов. Участники марша бросились отбивать задержанных. Против них применили спецсредства: были слышны выстрелы и вспышки, пенсионеров заливали перцовым газом. Один из титушек выстрелил участнику марша в спину.

Nexta пишет, что каратели перешли КРАСНУЮ ЧЕРТУ. Призывают всех на улицы. Против марша пенсионеров были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Видео: Радыё Свабода https://t.co/7CNMsXaT8E pic.twitter.com/wXFLEVT610

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 12, 2020

Пенсионеры преградили дорогу автобусам с неизвестными в балаклавах и не давали им уехать, пока не убедились, что внутри нет задержанных.

Еще одну акцию солидарности около 1-й клинической больницы Минска провели медики. Туда также приехали силовики.

Фото: tub.by

В цепь солидарности у гигантской фигуры зубра встали жители минского микрорайона Малиновка.

Белорусская милиция и военнослужащие внутренних войск готовы “в случае необходимости” применять против протестующих боевое оружие и спецсредства, заявил в видеообращении первый замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

“Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения – как по территориям, так и по массовости. Однако протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными”, – сказал Казакевич.

По его словам, в ходе воскресных протестов якобы применялись “летящие камни, бутылки, ножи и заточки”, а ночью на улицах появились баррикады и горящие покрышки.

“Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа”, – заявил Казакевич. По его мнению, “Беларусь пытаются ввергнуть в хаос девяностых, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции”.

“От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране”, – заключил Казакевич.

В понедельник прокурор Минска Олег Лаврухин раассказал в интервью СТВ, что властями “прорабатывается вопрос” об ужесточении наказания по “митинговой” статье 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Сейчас для участников акций (часть 1 статьи) предусмотрен штраф в размере до 30 базовых доходов, для организаторов (часть 2) – от 20 до 40 базовых доходов. В случае повторного в течение года нарушения штраф составляет от 20 до 50 базовых доходов. Во всех случаях также возможен административный арест.

Попытка белорусской оппозиции провести в воскресенье Марш гордости (планировалось пройти от стелы “город-герой Минск” до СИЗО № 1 на улице Володарского и СИЗО КГБ) закончилась жестоким разгоном. По данным МВД, всего задержали 713 человек, 570 из них водворили в изоляторы для суда. Милиция применяла дубинки, водометы, светошумовые гранаты и, возможно, газ. Столкновения протестующих с силовиками происходили как в центре Минска у стелы, так и в спальных районах.