Вторник, 13 октября 2020

Арестованная по делу Координационного совета Мария Колесникова отказалась встречаться с Александром Лукашенко, заявил в интервью “Эху Москвы” ее адвокат Александр Пыльченко.

По словам Пыльченко, к ней в минувшую пятницу приходили “двое миловидных мужчин” и спрашивали, хочет ли она пообщаться с Лукашенко. “Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить (насилие. – Ред.), сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать”, – пересказал юрист слова подзащитной. “Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми”, – заметил он.

В субботу в СИЗО КГБ прошла встреча арестованных оппозиционеров с Александром Лукашенко. Встреча продлилась четыре часа, в ней участвовали 11 человек, в том числе видеоблогер Сергей Тихановский, экс-глава “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума КС юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Тихановскому впервые позволили позвонить жене – бывшему кандидату в президенты Светлане. После встречи Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на домашний арест.

В понедельник городской суд Минска отклонил жалобы адвокатов Бабарико на продление срока его содержания под стражей.

В ночь на вторник в разных районах Минска протестующие пытались перекрывать дороги: в Шабанах на проезжей части появились горящие покрышки, в Каменной горке – баррикады из пластиковых заграждений, в Чижовке люди сами становились перед машинами.

Силовики жестко задерживали протестующих и разбирали баррикады. Они применяли светошумовые гранаты, в районе Серебрянка были слышны звуки, похожие на выстрелы.

МВД утверждает, что ночью неизвестные бросили три коктейля Молотова в Советское РУВД Минска. По словам пресс-секретаря Ольги Чемодановой, бутылки упали во двор РУВД, одна из них якобы попала в автобус, и машина загорелась. СК Беларуси возбудил дело по части 3 статьи 339 белорусского УК (особо злостное хулиганство) и по части 1 статьи 295-3 кодекса (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

В воскресенье в центре Минска десятки тысяч людей вышли на оппозиционный Марш гордости, в ходе жестокого разгона акции были задержаны более 700 человек. Прошедший в понедельник марш пенсионеров также был атакован силовиками.

После воскресной акции первый замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич пригрозил, что “в случае необходимости” силовики будут применять боевое оружие против демонстрантов.

По подсчетам “Медиазоны”, в августе-сентябре от действий лукашенковских силовиков пострадали не менее 1736 человек. Из них более 600 человек избили в отделах милиции и изоляторе на Окрестина. Известны как минимум три случая сексуального насилия, причем один из изнасилованных был несовершеннолетним.