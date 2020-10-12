Понедельник, 12 октября 2020

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к Александру Лукашенко и его силовикам потребовала от диктатора подать в отставку до 25 октября.

Два других требования Тихановской – прекращение уличного насилия и освобождение всех политзаключенных.

Тихановская предупреждает, что если до 25 октября ее ультиматум не будет выполнен, то на следующий день в Беларуси “начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах”.

“У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест”, – пообещала она.

Тихановская обратилась к силовикам, назвав их действия “государственным террором”. “Каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа – соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого – значит, это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием – возможно, впервые с их страшного военного детства”, – говорится в обращении.

“Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой – это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам – не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим”, – заявляет Тихановская.

Две последних протестных акции в Минске – воскресный Марш гордости, на который вышли десятки тысяч людей, и прошедший в понедельник марш пенсионеров – закончились жесткими столкновениями протестующих с силовиками. В МВД Беларуси в понедельник заявили, что милиция и внутренние войска “в случае необходимости” будут стрелять по протестующим из боевого оружия.

По подсчетам “Медиазоны”, всего в августе-сентябре от действий лукашенковских силовиков пострадали не менее 1736 человек. Из них более 600 человек избили в отделах милиции и изоляторе на Окрестина. Известны как минимум три случая сексуального насилия, причем один из изнасилованных был несовершеннолетним.

В минувшую субботу, перед протестными акциями, Лукашенко посетил СИЗО КГБ и встретился там с арестованными оппозиционерами. Встреча продлилась четыре часа, в ней участвовали 11 человек, в том числе видеоблогер Сергей Тихановский, экс-глава “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума Координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Во встрече отказалась участвовать член президиума КС Мария Колесникова. Тихановскому впервые позволили позвонить жене.

После встречи Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на домашний арест.