Воскресенье, 11 октября 2020

В минувшую субботу, находясь в СИЗО КГБ, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что ситуация в стране требует диалога. Государственный телеканал ОНТ, рассказывая о его неожиданной встрече с политзаключенными, объяснил, что “важно выслушать мнения всех”. Впрочем, никому, кроме Лукашенко, слова в сюжете не предоставили. Так что телезрители, как обычно, услышали мнение одного человека. И оно заключалось в том, что “Конституцию на улице не напишешь”.

Выглядит как зловещая шутка, но государственное информагентство БелТА действительно опубликовало материал с заголовком “Диалог в СИЗО КГБ – это логика будущей конституционной реформы”. Спустя некоторое время там, вероятно, поняли, что немного переборщили, заголовок был изменен.

Итак, диалог по-лукашенковски – это когда твоих визави на встречу приводят под конвоем, выстраивают перед ее началом у стенки с руками за спиной, а после ее окончания разводят по камерам. А раз уж “Конституцию на улице не напишешь”, то улица получила свою порцию диалога в воскресенье: водометы, газ, дубинки, гранаты, дробовики, резиновые пули. Задержанных, счет которых снова пошел на сотни и приближается к тысяче, жестоко избивали, лежачих били ботинками в лицо, прогоняли через “коридор”. По свидетельствам очевидцев, уже без “политинформации”, просто молча и угрюмо били. Ко всем минским РУВД, куда свозили задержанных, приезжали вереницы скорых, увозившие людей с сочетанными травмами, черепно-мозговыми, разбитыми головами, переломами рук, ног и ребер. В общем, 9-11 августа mode on.

После всего этого театра жестокости было официально объявлено, что двум участникам “диалога” в СИЗО КГБ изменена мера пресечения – айтишника Дмитрия Рабцевича и бизнесмена Юрия Воскресенского выпустили под домашний арест. Что характерно, отпустили из СИЗО тех, кто на встрече в субботу сидел по левую и правую руку от Лукашенко, как бы отдельно от остальных политзаключенных. А один из них, политолог Юрий Воскресенский, выглядевший самым нарядным за “круглым столом”, уже дважды до этого выступал из тюрьмы с покаянными заявлениями, которые транслировались по телевидению. Признаваясь, например, в том, что получил из “руки Москвы” 30 тысяч российских рублей на… лазерные указки. Для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь.

Теперь Рабцевич и Воскресенский под домашним арестом будут готовить “реформу Конституции”. Оба они выступили по государственному телевидению с “конструктивными” заявлениями о сильном президенте и созданных в стране прекрасных условиях для ведения бизнеса. Воскресенский также заявил, что вскоре из СИЗО выйдут еще несколько арестованных из числа тех, кто “оказался не настолько общественно опасен для нашей страны, как казалось на первом этапе”. Но, судя по тому, что разговор в СИЗО, как признался Воскресенский, “прошел на повышенных тонах” (на опубликованных без звука кадрах видно, как злился Лукашенко), такими “безопасными” будут признаны далеко не все.

Юрий Воскресенский дает интервью после выхода из СИЗО

Все это выглядит как типичная уловка диктаторских режимов в похожих ситуациях – разделить протестующих на “умеренных” и “радикалов”. В этом конкретном случае “умеренными” будут те, кто фактически готов капитулировать на условиях противника – от страха или усталости. Таких едва ли наберется много. А в “радикалы”, как уже очевидно, запишут вообще всех, кто имеет дерзость выходить на улицы. Так себе попытка. По многочисленным акциям протеста, которые вспыхнули поздним вечером и ночью в разных районах Минска и на которых силовикам уже давали силовой отпор, понятно, что у многих беларусов “цярпец урваўся”.

“Абсолютно очевидно, что у власти есть какой-то план”, – заявил лукашенковский идеолог Вадим Гигин. То есть даже статусные пропагандисты не вполне понимают, что происходит. О сути конституционной реформы, о которой начали говорить задолго до протестов, до сих пор не известно примерно ничего. Так, например, депутат нижней палаты белорусского парламента Виктор Свилло заявлял недавно об одном конкретном предложении – “конституционным образом закрепить то, что брак в нашей стране – это добровольный союз между мужчиной и женщиной”. В остальном же описывал будущие правки самым туманным образом – от поменять все до ничего не менять.

Предельная невнятность этой будущей конституционной реформы, непубличный характер ее подготовки, тайминг и некоторые стилистические совпадения с российским аналогом говорят о том, что она может быть навязана извне. О том же, пожалуй, свидетельствует и внезапный “круглый стол” в СИЗО КГБ. Лукашенко на нем выглядел нервным, раздраженным, как человек, который вышел за пределы зоны комфорта помимо своего желания. Не исключено, что как раз вызванная этой встречей фрустрация вылилась в новый виток жестокости на улицах Минска в воскресенье.

Шаг этот со всех сторон провальный. Свои, а это сейчас для Лукашенко прежде всего силовики, не поймут, воспримут как слабость. Об этом говорил упомянутый выше Вадим Гигин – мол, если срочно не объяснить, что это было, то выглядит все так, будто “власть прогибается”. Тем более не поймут противники – у них этот сюрреалистичный “круглый стол” не вызвал ничего, кроме возмущения. Пойти на такой шаг Лукашенко мог только в одном случае – ему кто-то сделал предложение, от которого нельзя было отказаться. Не так уж сложно догадаться, кто это был.

Чего же добивается Кремль? Можно предположить, что ему очень хотелось бы закрепления в белорусской Конституции приоритета союзного законодательства – как шага к максимально глубокой интеграции России и Беларуси. Но едва ли Путин, даже при всей его иррациональности и неадекватности, полагает, что утратившему внутреннюю и международную легитимность президенту можно доверить сдачу суверенитета. Остается программа-минимум – ослабление личной власти Лукашенко, уже и без того очень шаткой, с прицелом на создание слабой и коррумпированной демократии для манипуляции ею в своих интересах. Такому развитию событий сам Лукашенко будет противиться больше, чем противился бы прямому покушению на суверенитет. (Потому что Беларусь для него всего лишь “кровавый обрубок великой страны”, а вот собственная власть священна и неприкасаема.) О чем свидетельствует и то, с какой топорностью белорусскому обществу был предложен “компромисс”, оказавшийся каким-то изощренным издевательством. Лукашенко не только не хочет, но и не в состоянии провернуть подобную спецоперацию в угоду Путину.

Лукашенко заставляет белорусов не писать новую Конституцию на улице. https://t.co/agDuaPXJz3 pic.twitter.com/LhohgeMugY

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 11, 2020

Под давлением обстоятельств протесты в Беларуси на глазах радикализуются. Упрямство, жестокость и глупость Лукашенко делают свое дело. В воскресенье стычки с силовиками уже не были единичными. И настроения протестующих ощутимо меняются в сторону злости и гнева. Если эта тенденция сохранится, то Путин может снова заняться любимым делом – ловить рыбку в кровавой воде. И получит еще один народ, который называет его словом из пяти букв, которое на “х” начинается, на “о” заканчивается. Впрочем, креативные белорусы могут придумать и что-нибудь свое, оригинальное.