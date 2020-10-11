Воскресенье, 11 октября 2020

Перемирие, заключенное между Арменией и Азербайджаном 9 октября, сразу же было нарушено и продолжает нарушаться.

В ночь на понедельник азербайджанская армия проявляла активность на линии фронта в Нагорном Карабахе на северном, северо-восточном и южном направлениях, сообщает армянская служба “Радио Свобода” со ссылкой на Объединенный армянский информационный центр.

“Все попытки сил противника изменить оперативно-тактическую обстановку в свою пользу были пресечены частями Армии обороны. Противник понес большие потери в живой силе и военной технике”, – утверждают в Ереване.

По данным армянской стороны, утром азербайджанцы возобновили стрельбу, сопровождающуюся артиллерийским огнем, который “подавляется соразмерными действиями, предпринимаемыми подразделениями Армии обороны”.

В Баку в свою очередь заверяют, что “строго соблюдают” режим перемирия. В азербайджанском Минобороны заявили, что армянские военные в понедельник обстреляли Геранбойский, Агдамский и Тертерский район Азербайджана. Также там отчитались об уничтожении трех армянских беспилотников: два из них якобы были сбиты в направлении Товузского района, еще один – в направлении Агдамского района.

На окраинах Степанакерта уже несколько часов слышна артиллерийская стрельба, передает РИА “Новости”. Позже Армения отчиталась о сбитом азербайджанском Су-25.

Накануне лидер НКР Араик Аратюнян заявил, что если армянская сторона не почувствует “готовности Азербайджана решить вопрос мирным путем в ближайшие 1-2 дня”, он обратится к международным организациям и странам с просьбой признать независимость республики. Он обвинил страны, поддерживающие Азербайджан, в том, что они “поддерживают международный терроризм”. По словам Арутюняна, в Степанакерте ожидают “предметной реакции” международного сообщества на “сформированную коалицию Азербайджан – Турция – террористы”.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова. “Гуманитарное” перемирие для обмена пленными и телами погибших вступило в силу в полдень субботы. Лавров также анонсировал “субстантивные переговоры” по карабахскому вопросу при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

В ночь на 11 октября, по данным Азербайджана, армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по жилым домам во втором самом крупном городе страны – Гяндже. В одном доме в центре города погибли 9 человек, 34 пострадали.

Вечером 10 октября очередному ракетному обстрелу со стороны Азербайджана подвергся Степанакерт. По заявлению омбудсмена НКР Артака Бегларяна, всего с начала боевых действий в республике погибли 25 мирных жителей, из них пятеро – 10 октября. Еще 102 человека были ранены.