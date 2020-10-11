Воскресенье, 11 октября 2020

В Хабаровске Следственный комитет открыл уголовные дела против троих участников субботней акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора правовой помощи проекта Аллу Фролову.

Одной из участниц акции, Анне Субботниковой, вменяют статью 212.1 (неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). По каждому из этих обвинений ей грозит до 5 лет.

Сейчас Субботникова находится в ИВС. С ней в изоляторе держат еще двоих участников субботнего митинга. Их имена и статьи обвинения пока неизвестны. По непроверенной информации, там же находятся еще двое фигурантов дел, открытых после акции 10 октября; им инкриминируют 318-ю статью.

12 октября стало известно, что фигурантом дела по “дадинской” статье стал участник хабаровских акций протеста Александр Приходько. Его задержали, но потом отпустили, вручив повестку на допрос.

В понедельник суды в Хабаровске назначили административные аресты пятерым участникам субботней акции: 25 суток получил Вячеслав Гаев, 20 суток – Александр Васильев, 10 суток – Сергей Петров, по 7 суток – Станислав Воробьев и Алексей Левашко, по 5 суток – Александ Бондаренко, Наталья Мигаль, Алексей Кадин и Татьяна Самодурова. Хабаровчан судили по статьям о нарушении порядка проведении митингов, повлекшем помехи для движения транспорта и пешеходов (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП) и о повторном нарушении порядка их проведения (часть 8 той же статьи).

В субботу акция на площади Ленина в Хабаровске была жестоко разогнана ОМОНом. Разгон начался, после того как демонстранты установили у здания краевого правительства палатки. По данным ОВД-Инфо, силовики задержали более 30 человек, некоторым участникам акции понадобилась медицинская помощь. Одному из демонстрантов сломали нос.