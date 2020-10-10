Суббота, 10 октября 2020

Фото: “Пул первого”

В субботу Александр Лукашенко провел четырехчасовые переговоры с политзаключенными в СИЗО КГБ. В тюремном “круглом столе” участвовали бывший кандидат в президенты Эдуард Бабарико, его сын Виктор, члены Координационного совета Лилия Власова и Максим Знак, бизнесмены Дмитрий Рабцевич и Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. На опубликованных кадрах не видно Сергея Тихановского. На встрече точно не было Марии Колесниковой.

Содержание беседы не раскрывается. Обнародованы лишь слова Лукашенко о том, что “Конституцию на улице не напишешь”.

В тот же день Светлане Тихановской впервые за 4 месяца дали поговорить с мужем по телефону – тот попросил ее “быть жестче”.

В чем смысл неожиданного и отчаянного маневра Лукашенко? Подсказан ли он московскими консультантами? Сработает ли шантаж? Можно ли сбить и деозориентировать протест, запустив в тюремных стенах карикатурный “процесс конституционной реформы”?