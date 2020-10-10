Суббота, 10 октября 2020

В Хабаровске ОМОН жестоко разогнал акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала: задержаны около 30 демонстрантов, несколько человек получили серьезные травмы, передает краевой штаб Навального.

В полдень у здания хабаровского правительства собралось около тысячи человек. Акции проходят 13-ю субботу подряд. В этот раз люди вновь прошли по центральным улицам, скандируя лозунги в поддержку Фургала, затем вернулись на площадь Ленина и установили несколько палаток, ОМОН потребовал их убрать. После этого началась “зачистка” площади.

По предварительным данным, у одного из демонстрантов сломан нос. Водитель “фургаломобиля” Андрей Маклыгин потерял сознание после удара дубинкой по голове. На скорой увезли еще одну участницу демонстрации – Галину Приданникову. “Говорить может, на голове гематома, ждет томограмму. Галина сообщила, что у нее старая болезнь, которую усугубил удар омоновца”, – передает хабаровский штаб Навального.

Двое несовершеннолетних задержанных сообщили о пытках: их “скрутили”, завели в здание правительства, поставили в угол на колени, не разрешали поднимать голову, одного из подростков ударили в глаз.

Мы решили выложить этот фрагмент, где два парня рассказывают об издевательствах со стороны ОМОН в здании правительства.Ребята находятся в шоке и не могут рассказать более развёрнуто. Но даже таких скудных комментариев достаточно, чтобы сделать вывод о том, что это были пытки: pic.twitter.com/L1oC6UbtZw

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

В отношении одного из задержанных – Александра Приходько – начата доследственная проверка по “дадинской” статье” о неоднократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК), передает ОВД-Инфо.

В пресс-службе мэрии Хабаровска заявили, что “протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности – были смонтированы три таких сооружения”. Кроме того, громкие лозунги из динамиков “доставляли большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади”, отметили в мэрии. “Силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки. Так как участники акции отказались это сделать добровольно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка”, – добавляет пресс-служба.

Как сообщает “Сибирь.Реалии”, на площади был замечен автозак Росгвардии с североосетинскими номерами – он перекрывал проезд машине скорой помощи.