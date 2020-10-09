Пятница, 9 октября 2020

Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров в ночь на субботу, по итогам 10-часовых трехсторонних переговоров в Москве.

Перемирие объявляется “в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста”, сказал Лавров.

Кроме того, он анонсировал “субстантивные переговоры” о карабахском урегулировании при посредничестве Минской группы ОБСЕ. “Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса”, – добавил Лавров.

В первые же полчаса после вступления в силу режима прекращения огня стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву после того, как Владимир Путин призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших. Путин несколько раз говорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Ожесточенные боевые действия в НКР между Арменией и Азербайджаном продолжались с 27 сентября. В пятницу власти Нагорного Карабаха опубликовали имена еще 26 погибших военнослужащих – таким образом, за все время нынешних боевых действий потери армянской стороны составили 376 человек. Азербайджан данные о своих военных потерях не публикует. По заявлению азербайджанской Генпрокуратуры, за все время нынешнего конфликта ранены 164 мирных жителя страны, 31 человек погиб. По сведениям ООН, жертвами конфликта стали 53 человека, в их числе есть дети.

В пятницу Алиев объявил, что азербайджанская армия заняла еще девять населенных пунктов в Нагорном Карабахе: поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур. В Минобороны Армении отрицают занятие азербайджанцами Гадрута.