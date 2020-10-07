Среда, 7 октября 2020

МВД России утверждает, что бутылка воды, на которой немецкие эксперты обнаружили следы яда “Новичок”, была куплена соратницей Алексея Навального Марией Певчих в аэропорту Новосибирска. Об этом говорится в сообщении следственного управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Соратники Навального рассказали, что забрали эту бутылку из номера отеля в Томске, где останавливался политик. Однако в МВД заявляют, что при предполетном досмотре в новосибирском аэропорту бутылок у Певчих не обнаружили (после отравления Навального она с коллегой Георгием Албуровым на машине приехала в Новосибирск и оттуда отправилась в Омск). Как утверждает МВД, воду она купила в стерильной зоне аэропорта.

По версии МВД, в день отравления Навального Ленинский райсуд Омска получил по электронной почте сообщение о минировании городского аэропорта и еще ряда объектов. В ведомстве утверждают, что это сообщение было отправлено через бесплатный почтовый сервис, серверы которого находятся в Германии. Из здания аэропорта эвакуировали 180 посетителей и 58 сотрудников.

“Добавляем, поскольку информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике “Шарите” и только, по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было”, – сказал замначальника следственного управления Сергей Потапов. В действительности СМИ писали о возможной эвакуации новосибирского аэропорта в связи с “минированием” уже через несколько дней после происшествия.

"граждане пассажиры, прошу немедленно покинуть здание аэровокзала. перед выходом из аэропорта не забудьте дать подписку о неразглашении!"

— Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) October 8, 2020

Всего опрошены более 230 человек, которые контактировали с Навальным во время его пребывания в Томске и Томской области или были свидетелями его передвижений, рапортуют российские следователи.

МВД обвиняет сотрудников Фонда борьбы с коррупцией в том, что те отказываются давать следствию объяснения, в том числе по поводу осмотра гостиничного номера Навального и перевозки в Германию вещдоков. Заявляется также, что Певчих до сих пор не явилась в следственные органы и не отвечает на вопросы следователя.

В МВД утверждают, что у них нет “юридического подтверждения” того, что Певчих работает в ФБК. Изначально в пресс-релизе ведомства она была названа “Мариной”.

МВД РФ выпустило новость с пометкой срочно: Марина Певчих не работает в ФБК. Вот вам ответ, почему в России преступления не раскрываются и по количеству убийств на душу населения мы в лидерах.Марины Певчих я не знаю, а вот Мария Певчих возглавляет отдел расследований @otdel_r ФБК

— Alexey Navalny (@navalny) October 8, 2020