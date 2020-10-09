Пятница, 9 октября 2020

Армения и Азербайджан подтвердили, что министры иностранных дел двух стран встретятся в Москве для консультаций, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на представителя российского МИДа Марию Захарову.

“Идет активная подготовка”, – сообщила Захарова.

Переговоры начнутся в 3 часа дня, встреча Путина с министрами не запланирована.

Как сообщили агентству в армянском МИДе, на переговорах будет обсуждаться единственный вопрос – гуманитарное перемирие.

Власти Франции рассчитывают, что перемирие между Арменией и Азербайджаном будет заключено в пятницу или субботу, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Ранее в Ереване российский премьер Михаил Мишустин встретился с Николом Пашиняном. Они обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в областях энергетики, транспорта и промышленности, меры по борьбе с коронавирусом и ситуацию в Карабахе, “особо подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий”.

Накануне Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения перемирия при посредничестве главы МИДа России Сергея Лаврова. Путин призвал стороны прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе “по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными”.

Ожесточенные боевые действия в НКР между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 27 сентября. В пятницу власти Нагорного Карабаха опубликовали имена еще 26 погибших военнослужащих – таким образом, за все время нынешних боевых действий потери армянской стороны составили 376 человек. Азербайджан данные о своих военных потерях не публикует. По заявлению азербайджанской Генпрокуратуры, за все время нынешнего конфликта ранены 164 мирных жителя страны, 31 человек погиб. По сведениям ООН, жертвами конфликта стали 53 человека, в их числе есть дети.

Как передает “Эхо Кавказа”, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия заняла еще девять населенных пунктов в Нагорном Карабахе: поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур. В Минобороны Армении отрицают занятие азербайджанцами Гадрута.

В Минобороны Азербайджана в пятницу обвинили армянских военных в обстреле Бардинского и Агдамского районов страны. В Баку утверждают, что уничтожили большое количество армянской бронетехники, а несколько ее единиц захватили в боеспособном состоянии.

C 10 утра (9 часов мск) возобновился ракетный обстрел столицы НКР Степанакерта. За ночь трижды звучала воздушная тревога, было слышно несколько приглушенных взрывов.