Четверг, 8 октября 2020

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке чрезвычайное положение. Как говорится в указе, опубликованном на президентском сайте, ЧП будет действовать с 20 часов 9 октября до 8 часов 29 октября.

В столице Киргизии создается комендатура, комендантом Бишкека назначен замглавы МВД Алмазбек Орозалиев.

Согласно указу на время действия режима ЧП могут быть применены следующие ограничения прав: ввод комендантского часа, запрет “отдельным гражданам” покидать место своего проживания, запрет проведения массовых мероприятий и забастовок, выдворение из города “нарушителей общественного порядка”, ввод изменений в планы деятельности предприятий по производству и поставкам продукции, запрет увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, контроль над СМИ, “особые правила пользования связью”, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, проверка документов в местах массового скопления людей.

Жээнбеков получил Генштабу киргизской армии ввести в Бишкек войска “для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения”.

Ранее Жээнбеков подписал указы об увольнении премьер-министра Кубатбека Боронова и всего правительства, а также председателя Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева.

Перед этим Жээнбеков выступил с новым обращением к нации. Он заявил, что готов уйти в отставку после того, “как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности”. По словам президента, он готов “легитимизировать происходящие кадровые изменения”. “Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества”, – подчеркнул Жээнбеков.

В пятницу в Бишкеке прошли одновременно три митинга: у Дома правительства собрались сторонники освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова, претендующего на пост премьера, у здания “Медиа Форума” протестующие выступали в поддержку кандидатуры Омурбека Бабанова на ту же должность (он уже был премьером в 2011-2012 годах), а возле железнодорожного вокзала состоялся митинг против криминала во власти.

Сейчас все протестующие стекаются к площади Ала-Тоо. Там произошла потасовка между сторонниками Жапарова и Бабанова: они бросали друг в друга камни и бутылки. Советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева, освобожденного из тюрьмы в ходе протестов, заявила, что на митинге в поддержку Бабанова на него было совершено покушение. Машину Атамбаева обстреляли, сам он не пострадал.

Потасовка на площади Ала-Тоо между сторонниками Жапарова и Бабанова. pic.twitter.com/JJNUW4wGXU

— Kloop (@kloopnews) October 9, 2020

Бабанова на пост премьера выдвинули партии “Ата Мекен”, “Бир Бол”, “Республика” и “Реформа”.

Нынешний политический кризис начался в понедельник с беспорядков в Бишкеке, в которые перерос митинг против фальсификации итогов воскресных парламентских выборов. Протестующие захватили Белый дом (там заседает парламент и находится администрация президента), здания Генпрокуратуры, ГКНБ и мэрии. В итоге ЦИК отменила итоги выборов.