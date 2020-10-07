Среда, 7 октября 2020

В списке россиян, против которых Париж и Берлин предлагают ввести санкции в связи с отравлением Алексея Навального, девять имен. Как сообщает Le Monde, это сотрудники администрации президента и силовики.

Ранее Reuters сообщало, что в список включат сотрудников ГРУ.

Юрлицо, против которого планируется ввести санкции, – это Государственный научно-исследовательский институт органической химии и исследований в области химии и технологии (ГосНИИОХТ), где в советское время был разработан боевой яд “Новичок”.

У фигурантов санкционного списка заморозят активы и запретят им въезжать в ЕС. Список будут обсуждать заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет в Брюсселе 12 октября.

Инициативу Парижа и Берлина поддержали Великобритания и Нидерланды. Как заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, его страна “стоит плечом к плечу с немецкими и французскими партнерами в нашем ответе на отвратительное отравление Алексея Навального”. По его словам, королевство будет работать с международными партнерами над введением санкций против российских чиновников и других людей, которых сочтут ответственными за отравление Навального.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пообещал, что его страна поддержит “призыв к санкциям” на следующем заседании Совета ЕС.

По информации Le Monde, к Навальному в Берлин уже приезжали спецдокладчицы ООН по внесудебным расправам и по свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан. Ранее политик через своего адвоката во Франции Вильяма Бурдона обратился к ним, попросив расследовать покушение.

В четверг Навальный опубликовал видеообращение, записанное в Берлине. Он вновь назвал Путина заказчиком покушения, который заблокировал расследование. Навальный подтвердил, что постарается как можно скорее вернуться в Россию.

Отравление Навального “Новичком” подтвердили эксперты ОЗХО, лаборатории в Германии, Франции и Швеции. По мнению самого Навального, преступление совершили сотрудники ФСБ или СВР по приказу Путина. Москва отрицает даже сам факт отравления.

Накануне министры иностранных дел Франции и Германии анонсировали санкции в связи с отравлением Навального. Они заявили, что Москва “не предоставила убедительных объяснений” случившегося, и поэтому у отравления “нет никакого правдоподобного объяснения, кроме ответственности и причастности России”.