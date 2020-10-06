Вторник, 6 октября 2020

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Нижнего Новгорода Михаила Шарыгина на 300 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма, сообщает “Медиазона”. Он предложил в интернете взорвать забор вокруг стройки.

Выездные слушания проходили в Нижегородском облсуде. Шарыгин объявлен виновным по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете). Ему вменили в вину то, что он 6 апреля 2019 года на сайте NN.ru под новостью о незаконной стройке гостиницы около жилых домов оставил комментарий, начинающийся со слов: “Смешно, жители оккупированных земель обращаются к оккупантам…”. Эксперты усмотрели в комментарии “пропаганду идеи о необходимости радикальных действий (осуществления взрыва) в отношении городских властей с целью воздействия на их решение”. Как уточняют “Idel. Реалии”, Шарыгин написал, что “жители готовы взорвать заброр”.

Нижегородец отказался признать вину. По его словам, он лишь “предложил в соответствии с решением городских властей наиболее приемлемый в сложившихся условиях, по его мнению, способ демонтажа забора путем взрыва”.

Против строительства гостиницы на улице Мануфакторной в Нижнем Новгороде выступали жители окрестных домов. Застройщику в аренду был предоставлен на 5 лет земельный участок, но у него не было ордера на строительство. В итоге 2 октября 2019 года правительство региона приняло решениеa расторгнуть договор аренды.

Шарыгин – бывший кандидат в депутаты гордумы Нижнего Новгорода от “Яблока”.