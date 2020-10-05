Понедельник, 5 октября 2020

Эксперты Организации по запрещению химоружия подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен боевым ядом группы “Новичок”, сообщается на сайте ОЗХО.

Результаты анализа образцов мочи и крови Навального показали, что обнаруженный в них ингибитор холинэстеразы имеет структурные характеристики, аналогичные таковым у токсических веществ из списков 1.A.14 and 1.A.15, добавленных к приложению к конвенции о запрете химоружия на 24-й сессии ОЗХО в ноябре 2019 года.

При этом, отметили в ОЗХО, конкретное вещество, которым отравили Навального, в приложении к Конвенции не значится.

Немецкие газеты Der Spiegel и Die Zeit, ссылаясь на источники, ранее писали, что Навальный был отравлен новой, более смертоносной версией “Новичка”.

Как написал Навальный в своем блоге, его французский адвокат Вильям Бурдон обратился от его имени в ООН с просьбой расследовать отравление. “Расследованием будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан”, – сообщил оппозиционер. По информации Навального, в России по факту его отравления вынесено уже два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном во вторник, Навальный заявил, что, по его мнению, отравление было проведено сотрудниками ФСБ или СВР по указанию Владимира Путина. Навальный заметил, что на причастность Путина к отравлению указывает совокупность фактов: то, что “Новичок” невозможно изготовить вне сложной химической лаборатории, прибытие в Омск по указанию министра здравоохранения группы врачей из Москвы, заявления Путина о том, что Навальный сам себя отравил. Навальный связал покушение с предстоящими выборами в Госдуму.

Накануне в ОЗХО сообщили, что 2 октября гендиректор организации Фернандо Ариас ответил на письмо российского постпредства с просьбой направить экспертов ОЗХО в Россию. Ариас выразил готовность предоставить постпредству экспертизу по отравлению Навального и в короткие сроки отправить экспертов. При этом он попросил российскую сторону уточнить, какой именно тип экспертизы она запрашивает.

Москва и Берлин в преддверии публикации доклада ОЗХО обменялись резкими заявлениями: в российском МИДе предсказывали, что “Новичок” наверняка будет обнаружен в пробах Навального, и обвиняли технический секретариат организации в “политической ангажированности и предвзятости”.