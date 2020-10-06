Вторник, 6 октября 2020

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Ее розыскная карточка появилась в базе данных на сайте российского МВД.

В карточке указано, что Тихановская “разыскивается по статье УК”.

Ранее информации об уголовном преследовании Тихановской в открытых источниках не появлялось.

Накануне Тихановская встретилась в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи она подчеркнула, что протесты в Беларуси – “это не борьба против России или Европы”, а следствие кризиса внутри страны. Меркель в свою очередь выразила поддержку протестующим белорусам, в том числе женщинам, поинтересовалась судьбами политических заключенных. Тихановская и Меркель также обсудили возможности международного посредничества, которое может поспособствовать внутрибелорусскому диалогу.

Тихановская, согласно данным независимого подсчета голосов, победившая на президентских выборах 9 августа, под давлением силовиков была вынуждена уехать в Литву. В эмиграции она создала координационный совет для передачи власти.

После этого Генпрокуратура Беларуси открыла дело по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, распространяемые в СМИ или интернете). По этому делу арестовали членов президиума КС Марию Колесникову и Максима Знака.