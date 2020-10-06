Вторник, 6 октября 2020

Флаг ЛГБТ на здании АП. Фото: Pussy Riot

Участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии, приуроченную ко дню рождения Владимира Путина. Утром 7 октября активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД “Басманный”.

Pussy Riot требует расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне; прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу; законодательно запретить дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации; легализовать однополые партнерства; прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей; отменить закон о “гей-пропаганде”; сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

По данным “Медузы”, в акции приняли участие Мария Алехина, Ника Никульшина, Александр Софеев, Ренат Давлетгильдеев, Люся Штейн и другие. У здания ФСБ был задержан освещавший акцию репортер “Радио Свобода” Артем Радыгин, а у администрации президента – корреспондент Sota.Vision Денис Стяжкин.

В обращении к Путину Pussy Riot напоминает, что в России “убивают геев в Чечне и их смерти не расследуются, принимают трансфобные законы, называя их “укреплением института семьи”, ведут охоту на ведьм, преследуя отцов детей от суррогатных матерей, а тех, кто не хочет голосовать за поправки к Конституции имени вашего пожизненного президентства, пугают роликами о том, как ребенка из детского дома усыновляют два папы”.

Флаг ЛГБТ на здании Минкульта. Фото: Pussy Riot