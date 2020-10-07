Среда, 7 октября 2020

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал “Газпром” на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) за строительство газопровода “Северный поток – 2″, сообщается в твиттере ведомства.

Как уточняется на сайте UOKiK, еще на 234 миллиона злотых (61 миллион долларов) оштрафованы пять европейских партнеров “Газпрома”: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell. Регулятор обвинил шесть компаний в том, что они без согласия Варшавы в 2017 году создали совместное предприятие для строительства СП-2 и заключили ряд соглашений о финансировании проекта. При этом в ряде договоров была прописана возможность вмешательства в деятельность СП-2: если бы “Газпром” не выполнил условия соглашения, они получили бы акции компании, строящей газопровод.

По мнению главы UOKiK Томаша Хрустного, запуск СП-2 “поставит под угрозу непрерывность поставок природного газа в Польшу”, а “Газпром” может компенсировать затраты на строительство газопровода повышением цен на газ.

На компании наложены максимальные штрафы, предусмотренные законодательством, – в размере 10 процентов от годового оборота. Хрустный также обязал их в течение 30 дней растрогнуть контракты, заключенные для финансирования СП-2.

В “Газпроме” заявили, что не согласны с решением польского регулятора и будут его обжаловать. “Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта “Северный поток-2″, – отметили в компании. Там настаивают, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши, поскольку проект реализовывало не совместное предприятие, а дочерняя фирма самого “Газпрома” “с привлечением заемного финансирования”.

В начале августа UOKiK оштрафовал “Газпром” на 213 миллионов злотых (57 миллионов долларов) за отказ предоставить сведения о контрактах, которые его дочерняя фирма заключила с европейскими компаниями, финансирующими строительство СП-2.