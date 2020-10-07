Среда, 7 октября 2020

Франция и Германия анонсировали санкции ЕС в связи с отравлением Алексея Навального. Как сообщается в коммюнике министров иностранных дел двух стран, в санкционный список будут включены россияне, которые по должности могут считаться ответственными за это преступление и нарушение международного права. Кроме того, будет предложено принять санкции против одного юридического лица, причастного к разработке “Новичка”.

По сведениям Reuters, в санкционный список ЕС будут включены сотрудники ГРУ.

О санкциях в отношении проекта “Северный поток – 2″ речь не идет.

Как отмечают главы французской и немецкой дипломатии, они настойчиво призывали Москву “пролить свет на обстоятельства этого преступления и на тех, кто его совершил”. “Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В этом контексте мы считаем, что у отравления г-на Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме ответственности и причастности России”, – говорится в германо-французском коммюнике.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Франция и Германия “теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес”. “Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе “антироссийской коалиции” вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией”, – говорится в заявлении Захаровой. При этом она заверяет, что “возможности для нормализации диалога открыты”, если в Париже и Берлине “готовы пересмотреть этот конфронтационный курс”. “Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае “бизнес как всегда” с Берлином и Парижем не считаем возможным”, – заключает представитель российского МИДа.

Накануне эксперты Организации по запрещению химоружия подтвердили выводы немецких, французских и шведских коллег о том, что Навального отравили усовершенственной версией боевого яда семейства “Новичок”.

Сам Навальный в недавних интервью настаивает на необходимости введения персональных западных санкций против путинского окружения.