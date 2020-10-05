Понедельник, 5 октября 2020

В Бишкеке в ходе беспорядков пострадали 590 человек, один пострадавший скончался, сообщает Kloop.kg со ссылкой на киргизский Минздрав. Протестующие заняли Белый дом, здания Госкомитета нацбезопасности, Генпрокуратуры и мэрию Бишкека.

После этого Центризбирком признал недействительными итоги парламентских выборов, прошедших в воскресенье. Комиссия обсуждала вопрос о самороспуске. “Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий”, – цитирует 24.kg главу ЦИКа Гульнару Джурабаеву.

Вечером, как сообщил “Кактус”, в отставку подал премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов. Вместо него правящая коалиция в парламенте решила избрать главой правительства оппозиционера Садыра Жапарова – за его кандидатуру проголосовали 67 депуатов. До этого в отставку ушел спикер парламента Дастан Джумабеков.

Столкновения на центральных улицах города продолжались около семи часов. Протестующих несколько раз оттесняли с центральной площади Ала-Тоо, однако им удалось вернуться туда, а затем прорвать ограду Белого дома и войти в здание. После этого люди отправились к зданию ГКНБ и после переговоров с сотрудниками спецслужбы освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Одновременно из заключения были освобождены еще несколько политиков: из колонии №1 вышел депутат Жапаров, осужденный к 11 с половиной годам лишения свободы по обвинению в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники губернатора, а из СИЗО-1 Бишкека выпустили фигурантов дела о беспорядках 2019 года в Кой-Таше – бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и бывшего сотрудника девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева. Из колонии № 27 протестующие освободили Сапара Исакова – бывшего премьер-министра, приговоренного к 18 годам колонии по обвинениям в коррупции.

Оппозиционные политики создали новый Совет безопасности, назначены временно исполняющие обязанности глав ГКНБ и МВД, новый генпрокурор. Идут переговоры о формировании временного кабинет министров. И.о. генпрокурора Алмамбет Шыкмаматов объявил, что результаты прошедших в воскресенье парламентских выборов отменены. “Но пока мы не назначаем дату нового голосования. Не до этого”, – отметил чиновник.

В трех областях из семи – Талаской, Иссык-Кульской и Нарынской – подали в отставку полпреды правительства. Кроме того, свои посты покинули мэры трех крупнейших городов – Бишкека, Оша и Джалал-Абад. В Бишкеке “народным мэром” стал Жоошбек Коеналиев. Почти во всех регионах проводятся митинги оппозиции.

Со специальным заявлением выступил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Он обвинил “некоторые политические силы” в попытке “незаконно захватить государственную власть”. “Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина”, – отметил президент. Жээнбеков добавил, что предложил Центризбиркому “тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов”. Глава государства призвал лидеров партий “успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления”.

Накануне в беспорядки перерос пятитысячный митинг в центре Бишкека, на который вышли сторонники не прошедших в парламент партий. Оппозиция потребовала от ЦИКа отменить итоги выборов.

По итогам воскресных выборов было объявлено, что в парламент проходят четыре партии, причем первое и второе место заняли партии “Биримдик” (“Единство”) и “Мекеним Кыргызстан” (“Моя родина – Кыргызстан”), набравшие соответственно 24,53 и 23,9 процента голосов. Провластную партию “Биримдик” возглавляет Марат Аманкулов, соратник Асылбека Жээнбекова, брата президента Киргизии, в 2011-2016 годах бывшего спикером парламента. Партию “Мекеним Кыргызстан”, по данным “Коммерсанта”, финансирует бывший замглавы киргизской таможни Раимбек Матраимов.

На площади https://t.co/42qsH6VMHu pic.twitter.com/xQuLYcPnj3

— Kloop (@kloopnews) October 5, 2020