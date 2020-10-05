Понедельник, 5 октября 2020

В Нижнем Новгороде прощались с главным редактором “Коза Пресс” Ириной Славиной, совершившей самосожжение у регионального главка МВД. Гражданская панихида состоялась в Доме ученых, сообщает корреспондент “Граней”. Люди шли нескончаемым потоком, вся сцена была завалена цветами. По оценке нашего корреспондента, проститься со Славиной пришли около 5 тысяч нижегородцев.

На панихиду пришел и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее он написал в Инстаграме, что скорбит по журналистке и будет добиваться контроля над расследованием обстоятельств ее гибели “на самом высоком уровне”.

После панихиды люди пошли к месту гибели журналистки, чтобы возложить там цветы. Участники шествия скандировали “Палачи!”. У здания ГУВД, где журналистка совершила самосожжение, создан народный мемориал, в последние дни полицейские несколько раз его уничтожали.

Люди идут к месту гибели Ирины. pic.twitter.com/7VR5FB4VYZ

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 6, 2020

В понедельник к расследованию обстоятельств гибели Славиной призвало представительство Евросоюза в России.

Мы были шокированы, когда узнали о самосожжении Ирины Славиной, журналистки из Н. Новгорода. Соболезнуем ее родным и близким. Призываем власти тщательно расследовать события предшествующие ее смерти, в том числе оказывавшееся на нее давление. #EU4Journalists #EU4MediaFreedom

— Евросоюз (@EUinRussia) October 5, 2020

Славиной было 47 лет. 2 октября она подожгла себя у здания нижегородского главка МВД и скончалась на месте. Перед этим она написала в Фейсбуке: “В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию”.

За день до самоубийства у Славиной, предпринимателя Михаила Иосилевича и троих гражданских активистов прошли обыски по уголовному делу об участии в “нежелательной организации” (статья 284.1 УК), возбужденному против Иосилевича. К Славиной в 6 утра пришли 12 человек – сотрудники СКР, СОБРа, полиции, понятые. “Искали брошюры, листовки, счета “Открытой России”, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, кучу моих блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций”, – написала тогда журналистка в Фейсбуке.

В последние три года журналистка неоднократно подвергалась травле и преследованиям, ее штрафовали по административным делам на десятки тысяч рублей.