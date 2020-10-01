Четверг, 1 октября 2020

Глубочайшие соболезнования родным и друзьям Ирины Славиной. Слова застревают в горле. И только кулаки сжимаются. Но что-то сказать все же надо. Надо себя заставить.

Путинский фашистский режим убивал людей десятками тысяч с самого своего рождения в 1999 году. Убивал ковровыми бомбардировками и ракетно-артиллерийскими обстрелами. Но это он делал за пределами России – в Чеченской Республике, в Украине, в Сирии.

Внутри России путинский фашистский режим тоже убивал неугодных. Кому-то – пуля киллера в подъезде, кому-то – яд. Кто-то не получил своевременную медицинскую помощь в тюрьме. Но все же внутри России путинский фашистский режим убивал штучно. Не тысячами. Его репрессии против несогласных были далеко не такими зверскими, как репрессии фашистских режимов прошлого.

По сравнению с репрессиями фашистских режимов прошлого репрессии путинского фашистского режима можно назвать детскими играми. За это путинский фашистский режим даже получил от некоторых политологов прозвище “гибридного”.

Более низкий по сравнению с известными классическими образцами уровень жестокости внутренних репрессий путинского фашистского режима превращает эти репрессии в нечто рутинное, почти обыденное. Как бы терпимое. И вместе с тем в нечто рутинное, обыденное, как бы терпимое, как бы нормальное превращается полная невозможность доказать свою правоту и защититься от вопиющего беззакония и произвола.

Кто-нибудь задумывался, насколько унизительно существовать в этой обыденности, в этой искривленной “нормальности”? Какая это постоянная пытка для человека, обладающего обостренным чувством справедливости и собственного достоинства? Путинский фашистский режим убивает этой непрерывной пыткой систематического унижения человеческого достоинства и невозможности доказать, что это все-таки ненормально, что так не должно быть.

Усовершенствованный постмодернистский путинский фашизм-лайт так же, как и фашистские режимы прошлого, продолжает уничтожать человеческое в людях и продолжает уничтожать людей, сохранивших в себе человеческое.