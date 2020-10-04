Воскресенье, 4 октября 2020

Власти Камчатского края рассматривают три причины загрязнения воды у берегов полуострова, которое привело к массовой гибели животных. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает ТАСС.

По словам Солодова, первая возможная причина – разлив “каких-то токсичных веществ”. “Каких точно – сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться”, – сказал чиновник.

В качестве второй версии Солодов назвал связь загрязнения с “природными воздействиями, природными явлениями”. “С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию”, – уточнил он.

Наконец, добавил чиновник, рассматривается также версия “сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями”.

Как заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, анализ проб из мест загрязнений на Камчатке показал, что “никаких пресыщений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет”. По его словам, в образцах есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительны. “Никаких химических реагентов мы в воде не обнаружили. Ни в воде, ни на суше”, – добавил министр.

По мнению Кобылкина, загрязнение на Камчатке – не техногенного характера. “Если вторая версия – природная. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности”, – рассказал он.

В начале октября жители Камчатского края обнаружили сотни погибших морских животных на берегу острова Парамушир и Халактырском пляже. Еще несколько недель назад загрязнение воды заметили серферы: у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Изначально местные власти сообщали, что в воде повышена предельно допустимая концентрация нефтепродуктов и фенола. 4 октября в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что загрязнение воды произошло в придонном слое, поэтому первые пробы не показали значительного превышения содержания этих веществ.

Экологическую катастрофу связывали с базой Тихоокеанского флота, возможной утечкой ракетного топлива с полигона в Радыгино либо утечкой ядохимикатов с захоронения у подножья вулкана Козельский. “Гринпис” опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что источником загрязнения предположительно может быть река Налычева, на берегу притока которой находится это захоронение.

Власти Камчатского края направили пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших животных на исследование в центры биологии, химии и токсикологии в Москву.

По факту загрязнения воды СКР начал доследственную проверку. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина ее материалы передали в центральный аппарат.