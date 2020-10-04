Воскресенье, 4 октября 2020

В Бишкеке силовики разгоняют акцию протеста против результатов парламентских выборов. Милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Силовики и митингующие бросают друг в друга камни, сообщает “Радио Азаттык”.

Протестующие перегораживают улицы мусорными баками и поджигают их.

Милиции удалось оттеснить митингующих от Белого дома – резиденции президента и здания парламента – и с площади Ала-Тоо. Разгон продолжается на прилегающих улицах. Протестующие разбегаются от силовиков.

Нескольких раненых участников акции с площади увела милиция, сообщает Kloop.kg. Издание опубликовало фотографию, на которой видны следы крови на площади.

Фото: kloop.kg

При разгоне был ранен в ногу кандидат в депутаты отпартии “Ата Мекен” Жанар Акаев, его увезли в больницу.

Ранен Жанар pic.twitter.com/exTFb3eVOF

— Kloop (@kloopnews) October 5, 2020

Двое силовиков, которых закидали камнями, ранены, сообщили в Минздраве Киргизии. Всего пострадали 16 человек.

До этого протестующие начали штурмовать ограду Белого дома. Некоторые из них пытались сломать ворота и бросали в охрану резиденции камни.

На митинг в Бишкеке вышли более 5 тысяч человек. На акции лидеры 12 киргизских политических партий потребовали от Центризбиркома до полуночи аннулировать результаты голосования, пообещав в противном случае продолжить митинги.

Выборы в парламент Киргизии прошли в воскресенье. Согласно официальным результатам, первое и второе место заняли партии “Биримдик” (“Единство”) и “Мекеним Кыргызстан” (“Моя родина – Кыргызстан”), набравшие соответственно 24,53 и 23,9 процента голосов. В парламент прошли еще две партии – “Кыргызстан” (8,76 процента) и “Бутун Кыргызстан” (“Единый Кыргызстан”) 7,13 процента). Остальные 13 партий не преодолели семипроцентный барьер.

Сторонники проигравших партий заявили о многочисленных нарушениях в ходе выборов – в частности, о подкупе избирателей и применении административного ресурса.

Партию “Биримдик” возглавляет Марат Аманкулов, соратник Асылбека Жээнбекова, брата президента Киргизии, в 2011-2016 годах бывшего спикером парламента. Партию “Мекеним Кыргызстан”, по данным “Коммерсанта”, финансирует бывший замглавы киргизской таможни Раимбек Матраимов. От этой партии баллотировался его брат, действующий депутат Искендер Матраимов.