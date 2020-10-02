Пятница, 2 октября 2020

Евросоюз ввел санкции против белорусских чиновников и силовиков, ответственных за фальсификацию президентских выборов 9 августа и подавление протестов. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

В санкционном списке 44 человека – это руководство КГБ, глава МВД Юрий Караев и его заместители, секретарь Совбеза Игорь Вакульчик, глава Центризбиркома Лидия Ермошина и другие члены ЦИКа, командиры ОМОНа, в том числе командир минского – Дмитрий Балаба.

К фигурантам санкционного списка будет применен запрет на въезд и заморозка их активов на территории ЕС. Александра Лукашенко в перечень не включили. Как отмечают дипломаты, его могут добавить туда позднее. “Евросоюз будет следить за ситуацией и ее развитием”, – пообещал председатель Евросовета Шарль Мишель.

“Включение Лукашенко в санкционный список означало бы, что мы отказываемся от диалога, а Евросоюз, напротив, хочет вовлечь его в этот процесс”, – пояснил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

В ходе первого дня саммита ЕС в Брюсселе лидерам европейских стран удалось достигнуть того, что Кипр перестал блокировать санкции против Беларуси в обмен на принятие ЕС более жестких мер против Турции за разведку газа в Восточном Средиземноморье. Для введения санкций требовалось согласие всех 27 членов ЕС.

В пятницу Минфин США внесли в свой санкционный список восемь граждан Беларуси. Туда вошли Караев, его зам Александр Барсуков, командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко, его зам Хазалбек Атабеков, Балаба, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, замглавы ЦИаК Вадим Ипатов и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Санкции против Лукашенко США ввели еще раньше. Этих людей Минфин США считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и последующий разгон мирных протестующих. Будут заморожены вся собственность и активы, 50 или более процентов в которых принадлежит фигурантам списка. Жителям США запрещаются финансовые операции, связанные с собственностью или имущественным интересом людей из этого списка.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, санкции ЕС – “это скорее проявление слабости, чем силы”. По словам чиновника, если бы против Лукашенко ввели санкции, это означало бы “просто исключение любых возможностей, любых контактов с этой страной, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны”.

В МИДе Беларуси заявили, что вводят в действие ответный санкционный список, который не будет опубликован. “Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь”, – добавили в ведомстве. В Минске пригрозили, что “дальнейшая раскрутка ЕС “санкционного маховика”" может привести к более серьезным последствиям – выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня дипломатического присутствия вплоть до разрыва дипотношений.

Первыми среди стран ЕС санкции в виде запрета на въезд против Лукашенко и еще 29 человек из его окружения ввели страны Балтии.

В конце сентября Великобритания и Канада также ввели санкции против Лукашенко и нескольких его приближенных – запретили им въезд и заморозили активы. Помимо самого диктатора в британский и канадский санкционные списки попали его сын Виктор, глава его администрации Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.