Среда, 30 сентября 2020

Лидеры США, России и Франции Дональд Трамп, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в совместном заявлении в качестве глав стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали к “немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон” в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин, Макрон и Трамп “самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта”. “Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, – говорится в заявлении. Лидеры трех стран выражают сочувствие семьям убитых и раненых.

В четверг в Нагорном Карабахе под бомбежку попали несколько журналистов. Как сообщает, “Дождь”, в городе Мартуни под обстрел попал заместитель главного редактора телеканала Дмитрий Еловский. Он не пострадал и находится в бомбоубежище.

По данным информационного центра при правительстве Армении, в НКР пострадали также два журналиста французской газеты Le Monde. Их увезли в больницу, один из них в критическом состоянии. Франция готовит санитарный самолет для эвакуации своих пострадавших граждан, сообщил Макрон. Под обстрелы также попали журналисты AFP, 24news.am и Armenia TV. Среди армянских журналистов тоже есть раненые.

Как передает Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, раскритиковал позицию сопредседателей Минской группы. “Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже 30 лет игнорируют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Результатом этого и являются сегодняшние события. Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы. Решение проблемы придет вслед за выводом ВС Армении с территории Азербайджана, – сказал Эрдоган. – Вначале поднимите этот вопрос! Мы обсуждали эти вопросы с господином Путиным, и с господином Макроном. Об этом много говорилось, но результатов нет. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас не важны призывы стран, игнорирующих факт оккупации”.

Ожесточенные боевые действия в НКР между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в привлечении наемников из Сирии; по заявлению Армении, в боевых действиях с азербайджанской стороны участвуют турецкие самолеты F-16. Франция обладает “точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе (провинция на юге Турции. – Ред.), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе”, заявил в четверг Макрон.