Четверг, 1 октября 2020

Армения готова к переговорам по восстановлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. “Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы будем продолжать решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении восстановления режима прекращения огня, основанного на договоренностях 1994-1995 годов”, – говорится в заявлении армянского МИДа.

В МИДе приветствуют то, что Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении “самым решительным образом осудили применение силы” в НКР.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, назвал неприемлемыми призывы к прекращению огня со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, поскольку они игнорируют “факт оккупации” азербайджанской территории. “Решение проблемы придет вслед за выводом ВС Армении с территории Азербайджана, – сказал Эрдоган. – Вначале поднимите этот вопрос! Мы обсуждали эти вопросы с господином Путиным, и с господином Макроном. Об этом много говорилось, но результатов нет”.

“Армения последовательно отвергала и осуждала применение или угрозу применения силы со стороны Азербайджана, а также прямое участие Турции в боевых действиях против Армении и Арцаха. Совместные агрессивные действия Азербайджана и Турции, а также вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны. Эта агрессия против Арцаха должна быть немедленно прекращена”, – подчеркивают в Ереване.

В НКР продолжаются бои. Как сообщили в пятницу утром в Минобороны Азербайджана, азербайджанским военным удалось взять под свой контроль ряд стратегических высот вокруг села Мадагиза, они контролируют этот населенный пункт. Как утверждается, с полуночи до семи утра азербайджанская армия уничтожила “пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава”.

В Минобороны Армении в свою очередь сообщают, что около 7:55 по местному времени (6:55 мск) армянская ПВО сбила над северо-восточной частью Нагорного Карабаха “вражеский самолет и беспилотник”. Позже в Ереване сообщили, что в 16:00 (15:00) карабхской армии удалось сбить еще пять азербайджанских самолетов и три вертолета.

В военном ведомстве НКР заявляют, что за ночь ситуация на фронте существенно не изменилась. “На данном этапе военные операции были возобновлены по всем направлениям передовой”, – сообщают в карабахском Минобороны.

Вечером 1 октября вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что за за все время обострения в Нагорном Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных, 2700 получили ранения.

Ожесточенные боевые действия в НКР между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 27 сентября. На стороне Азербайджана в боях участвуют переброшенные Турцией из Сирии исламисты; по заявлению Армении, азербайджанских военных также поддерживают турецкие самолеты F-16. Утром в пятницу Макрон заявил, что в НКР из Сирии через турецкую провинцию Газиантеп переброшены более 300 исламистов. “Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией “Исламское государство”, – сказал французский лидер.