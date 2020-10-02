Пятница, 2 октября 2020

В Нижнем Новгороде главный редактор “КозаПресс” Ирина Славина совершила самосожжение перед зданием регионального главка МВД. Как сообщает Baza, журналистка скончалась на месте.

Позже в телеграм-канале Baza было опубликовано видео трагедии: прохожий пытался потушить пламя, но спасти Славину не удалось.

Перед тем как покончить с собой, Славина написала в Фейсбуке: “В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию”.

Накануне в Нижнем Новгороде у Славиной, предпринимателя Михаила Иосилевича и троих гражданских активистов прошли обыски по уголовному делу об участии в “нежелательной организации” (статья 284.1 УК), возбужденному против Иосилевича. К Славиной в 6 утра пришли 12 человек – сотрудники СКР, СОБРа, полиции, понятые. “Искали брошюры, листовки, счета “Открытой России”, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, кучу моих блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций”, – написала тогда журналистка в Фейсбуке.

Независимое издание “Коза” Славина основала в 2015 году, после того как уволилась из информагентства “Ньюс-НН”. В августе прошлого года она сообщала о готовности продать или закрыть проект из-за нехватки средств на его развитие.

Славина была постоянной участницей протестных маршей и градозащитных инициатив. Журналистка постоянно сталкивалась с преследованием со стороны властей. В прошлом году нижегородский суд оштрафовал Славину на 70 тысяч рублей по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к власти) за пост в Фейсбуке с предложением переименовать город Шахунью Нижегородской области в “шахуйню”. Так она отреагировала на установку в городе памятника Иосифу Сталину. До этого, в марте 2019 года, марта суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Славину на 20 тысяч рублей по обвинению в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова – 24 февраля она шла по Большой Покровской улице в центре города с портретом политика.

5 июля 2019 года мировой суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Славину еще на 5 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности “нежелательной” организации) за то, что она опубликовала в Фейсбуке информацию о прошедшем в городе в апреле форуме “Открытой России” “Свободные люди”.

Наконец, в июне на Славину открыли дело по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение заведомо ложной информации) за заметку на сайте “КозаПресс” “Первый случай коронавируса выявлен в Кстове”. По этому делу ей грозило еще до полумиллиона рублей штрафа.

У автомобиля журналистки в 2017 году дважды, 13 января и 4 февраля, разрезали покрышки. Вокруг были разбросаны листовки. В них сообщался домашний адрес Славиной и приводились скриншоты ее записей в Фейсбуке, посвященных катастрофе Ту-154 российского Минобороны над Черным морем. На других листовках скриншоты постов Славиной сопровождались изображениями флага “Исламского государства” с добавленной к арабскому тексту аббревиатурой CIA (ЦРУ) и сатанистской пентаграммой.

Убийцы верны себе. Это сообщение на сайте нижегородского СК. pic.twitter.com/ueSJyIuK15

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 2, 2020

Люди на месте гибели Ирины Славиной.https://t.co/q9gayXNHN9 pic.twitter.com/7CT0lGqWWg

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 2, 2020

Гниды сегодня позволили людям небольшое шествие в память об Ирине. По видео и фото определят участников и завтра начнут гнобить. На то они и гниды. Видео: https://t.co/kquNlT85Uc pic.twitter.com/ZBqlv8kKkC

— Грани.Ру (@GraniTweet) October 2, 2020

Ирина подготовила для “Граней” несколько видеоматериалов. Мы восхищались ее профессионализмом и гражданским мужеством. Редакция “Граней” выражает глубокие соболезнования семье и товарищам Ирины Славиной. Скорбим вместе с вами.