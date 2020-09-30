Среда, 30 сентября 2020

Алексей Навальный назвал Владимира Путина заказчиком покушения. “Я утверждаю, что за случившимся стоит Путин, а других версий преступления у меня нет”, – заявил Навальный журналу Der Spiegel. Перевод фрагментов интервью опубликовала “Медиазона”.

Навальный намерен вернуться в Россию. “Отказ от возвращения означал бы, что Путин достиг своей цели. Сейчас моя задача – остаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь! Пусть мои руки дрожат, это не из-за страха, а из-за этой штуки. Дарить Путину такой подарок и не возвращаться в Россию я не собираюсь”, – сказал он.

Политик признал, что беспокоится за свою жену и детей, но “они не боятся”. “Жена воевала с врачами в Омске и вытащила меня оттуда. Конечно, я беспокоюсь о своей семье и тех, кто меня окружает. Здесь сегодня (в редакции журнала. – Ред.) я под личной охраной, берлинская полиция сказала, что меня пытались убить опасным веществом, и они не хотят, чтобы что-то подобное повторилось и подвергло опасности других людей. Да, я продолжаю шутить по поводу всей этой истории с “Новичком” и странного короба, в котором меня везли в Германию. Но неприятные мысли, понятное дело, возникают: что бы произошло, если бы яд намазали в моей московской квартире, где живут жена и двое детей?”

По мнению Навального, отравление политических оппонентов – часть стратегии российских властей: “Они будут использовать против нас все более изощренные методы, а мы постараемся выжить. Факт использования “Новичка” вселяет страх – в этом и заключается стратегия Путина. Меркель и Макрон говорят ему про “красные линии”, а он забегает далеко за эти линии и кричит: “Вы даже представить не можете, что еще я могу сделать”".

Комментируя возможную остановку строительства “Северного потока – 2″, Навальный назвал это “делом Германии”. “Сами решайте! Санкции против России в целом ни к чему не приведут, нужны санкции против конкретных нарушителей, и я уверен: 95 процентов россиян это приветствуют. Тогда бенефициары коррумпированной системы больше не смогут наслаждаться жизнью в Берлине”, – отметил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал обвинения Навального в адрес своего шефа “абсолютно безосновательными и недопустимыми”. “Ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай берлинского пациента и установить причины произошедшего. Для этого нам нужна информация от тех, кто нашел следы отравления в анализах… Любой гражданин в любое время может в любое время возвращаться на родину. Никакого геройства здесь нет. И лечение можно проходить в нашей стране. Практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни. И жизнь этого пациента также была спасена именно в России”, – считает чиновник.

По мнению Пескова, “такая риторика, которая граничит с оскорблениями, – это известный способ тех, кто хочет поставить себя на один уровень с первым лицом и претендовать на некое участие в политической борьбе”. “Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются другие люди. Они не квази-, не маргинальная, а настоящая оппозиция”, – добавил пресс-секретарь.

По утверждению Пескова, с Навальным “работают специалисты ЦРУ США”. “Инструкции, которые получает пациент, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз”, – заявил он. “Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции”, – добавил чиновник.

Навальный заявил, что подает на Пескова в суд.

На интервью Навального отреагировал также спикер Госдумы Вячеслав Володин, обвинив его в участии в провокации стран Запада. “Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек”, – сказал Володин.

По словам Володина, отказ Бундестага создать совместную с Россией комиссию по расследованию инцидента, а также то, что России до сих пор не передали заключение немецких врачей и биоматериалы Навального, свидетельствует об инсценировке отравления зарубежными странами. По его мнению, такая инсценировка была нужна, “чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства”.

“Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах”, – сказал Володин.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, назвала проблему Навального международной. “Это не двустороннее дело, это преступление, которое произошло на российской территории, нарушение конвенции о химоружии, поэтому это международный вопрос. Мы ждем результатов ОЗХО и тогда в европейском кругу будем обсуждать необходимую реакцию”, – сказала она. При этом, добавила Меркель, Германия по-прежнему ждет разъяснений от России.

29 сентября, выступая в ООН, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предупредил, что отравление Навального может привести к новым санкциям против России. “Я призываю Россию сделать больше для раскрытия этого дела”, – сказал Маас. По его словам, покушение на политика – это “проблема для всего международного сообщества”. ЕС, сказал министр, вправе налагать санкции. “И мы благодарны нашим партнерам по всему миру за их безоговорочную поддержку”, – заверил он.

В российском МИДе в ответ заявили, что выступление Мааса содержало “обвинения, угрозы и ультиматумы” в адрес России, причем “провокационным” выглядело то, что для “воспроизведения безосновательных претензий” Германия выбрала трибуну ООН. “Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому “отравлению” А. Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур”, – подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в МИДе, на Западе часто утверждают, что “с Россией нельзя сейчас иметь дело в прежнем ключе, то есть вести “бизнес как обычно”. В министерстве в свою очередь считают, что “в связи с вышеизложенным поведением Германии и ее союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно”.

Как ожидается, на этой неделе Организация по запрещению химоружия представит свой доклад об отравлении Навальногона основе анализа биологических образцов, переданных Германией. В среду в российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что в докладе почти наверняка будет говориться об обнаружении в его биологических пробах боевого яда “Новичок”.