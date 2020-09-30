Среда, 30 сентября 2020

В Нижнем Новгороде силовики пришли с обысками к предпринимателю Михаилу Иосилевичу, гражданским активистам Дмитрию Силивончику, Юрию Шапошникову, Михаилу Бородину, заместителю председателя реготделения “Яблока” Алексею Садомовскому, а также к журналистке Ирине Славиной. Как сообщает ОВД-Инфо, обыски проводятся по делу об участии в деятельности “нежелательной” организации (статья 284.1 УК).

Обыски уже завершились у Бородина и Садомовского, оба проходят свидетелями по делу против Иосилевича. У Бородина изъяли телефон и компьютеры, у Садомовского – 6 ноутбуков (в том числе его брата и девушки), 3 флешки и смартфон.

Иосилевич – настоятель Церкви Летающего Макаронного Монстра в Нижнем Новгороде. После обыска у него в квартире силовики поехали обыскивать его “храм”. У предпринимателя изъяли деньги, которые он получил от продажи своей фирмы и договор, подтверждающий законность происхождения средств.

Иосилевичу ставят в вину то, что он предоставил свое помещение для проведения тренинга наблюдателей в рамках проекта “Объединенные демократы”, связанного с “Открытой Россией”, сообщает “Медиазона” со ссылкой на постановление следователя. В документе говорится, что Иосилевича в 2019 году дважды привлекали по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности “нежелательной” организации).

Как сообщается на ВК-странице нижегородского штаба Алексея Навального, обыск также прошел у координатора штаба Романа Трегубова, после чего его увезли в Следственный комитет и допросили. Он уже вернулся с допроса.

Как сообщает главный редактор “Козы.Пресс” Ирина Славина, к ней также в 6 утра пришли с обыском силовики – сотрудники СКР, полиции, СОБРа. “Искали брошюры, листовки, счета “Открытой России”, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, кучу моих блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций”, – написала Славина. По ее словам, “больше всех настрадалась” ее собака, которую ей не позволяли выгулять.

Силивончик – бывший координатор нижегородского штаба Навального. В сентябре 2019 года к нему приходили с обыском по делу об “отмывании денег” в Фонде борьбы с коррупцией. Шапошников – координатор местного отделения Партии перемен, в сентябре ему назначили 20 часов обязательных работ из-за участия в пикете против поправок в Конституцию. До этого против него и Иосилевича в июне прошлого года возбудили дела по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности “нежелательной” организации) из-за форума “Свободные люди”. Бородин был среди задержанных на тренинге наблюдателей 9 сентября, на него составили протокол о неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП), однако суд впоследствии прекратил дело.

Дело по статье 284.1 УК возбуждается по новому эпизоду, если ранее фигуранта два раза в течение года привлекали по статье 20.33 КоАП. В феврале суд в Екатеринбурге вынес первый в России приговор по этой статье – 300 часов обязательных работ получил главный редактор корпункта “Урал. МБХ медиа” Максим Верников. По этой статье привлечены также активистка ОР из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко, бывший координатор ОР в Краснодаре Яна Антонова (ее дело сейчас рассматривается в суде) и бывший координатор движения в Тюмени Антон Михальчук (он эмигрировал в Грузию и объявлен в федеральный розыск). По этой статье также преследовался кубанский активист и журналист “МБХ-медиа” Александр Савельев, но дело против него прекратили на основании примечания к статье, согласно которому освобождается от ответственности лицо, добровольно прекратившее участие в “нежелательной” организации.