Вторник, 29 сентября 2020

Сирийцы сжигают российский флаг. Кадр видео

30 сентября исполняется пять лет с того дня, как на помощь режиму Башара Асада, терпевшему поражение в гражданской войне, были брошены российские войска.

Для Путина военная интервенция в Сирии была направлена на решение целого ряда геополитических задач. Российские самолеты и танки в Сирии знаменовали собой триумфальное, как надеялся Путин, возвращение России на Ближний Восток в качестве одного из основных мировых игроков. Это также был способ заставить Запад говорить с Москвой и прервать ту паузу в дипломатических контактах, которая образовалась после аннексии Крыма и российской агрессии в Донбассе.

В связи с этим в Кремле выдвигалась идея “обмена Сирии на Донбасс”. Она подразумевала согласие России на мирное урегулирование в Сирии и уход одиозного Асада (однако о возможном уходе российских войск из Сирии ничего не говорилось) в обмен на мирное урегулирование конфликта в Донбассе на российских условиях: это фактическое сохранение российского военного присутствия на территории “ДНР” и “ЛНР” и власти кремлевских марионеток. Более того, сепаратистские республики должны быть включены в состав Украины, чтобы надежно блокировать продвижение этой страны по пути евроатлантической интеграции.

Совместный протест украинцев и сирийцев. 2016 год:

И что же мы имеем в Сирии пять лет спустя? Да, Путину как будто удалось спасти режим Асада от краха, но это пиррова победа. Сирийские правительственные войска и их союзники контролируют более 60% территории Сирии и 80% населения. Однако никаких серьезных источников дохода правительство Асада так и не получило, равно как и не стало популярнее внутри страны. Основные месторождения нефти и газа, которые могли бы обеспечить валютные поступления, находятся на северо-западе Сирии, который по-прежнему неподконтролен правительственным войскам.

На практике России пришлось взять на себя основные расходы сирийского бюджета. Средства приходится тратить не только на российский военный контингент в Сирии, но и на содержание сирийской армии и ее союзников, а также полиции и прочих государственных структур, а еще – на снабжение продовольствием и предметами первой необходимости городского населения на территориях, подконтрольных силам Асада. Поэтому с освобождением новых территорий российские расходы на содержание сирийского режима только растут. Точно оценить их очень сложно, но они наверняка превосходят затраты на Крым и Донбасс и могут достигать нескольких десятков миллиардов долларов в год. А тем временем идея “обмена Сирии на Донбасс” умерла естественной смертью.

Кроме того, территории, освобождаемые от повстанцев, оказываются основательно разрушенными, прежде всего в результате действий Воздушно-космических сил России. Средств на восстановление Сирии у России нет, а Евросоюз, США и другие страны Запада условием предоставления помощи ставят уход Асада и демонтаж его режима посредством свободных выборов. Москве же и Тегерану пока что некем заменить нынешнего президента Сирии.

Надо учитывать, что силы сирийской правительственной армии были истощены еще в 2016 году и с тех пор главную нагрузку в ведении сухопутной войны несут иранские войска и проиранские формирования вроде “Хизбаллы” и ополчений беженцев-шиитов из Афганистана. Никакого прогресса во внутрисирийском урегулировании не наблюдается, поскольку Асад хочет вести диалог только с той оппозицией, которую сам же и назначил, но это не устраивает ни Турцию, ни западные государства.

Поддерживая диктаторский режим Асада, Кремль и российский военный контингент соучаствовали в его военных преступлениях. Москва как минимум попустительствовала применению Асадом химического оружия против повстанцев и мирного населения, а вполне возможно, и поощряла его в этом. В любом случае российские представители во всех международных организациях, включая Совет Безопасности ООН, всячески блокировали расследование случаев применения химического оружия в Сирии и старались не допустить осуждения действий сирийских властей.

Лето 2018 года. Российско-французская гуманитарная операция в Сирии:

Самолеты ВКС России неоднократно бомбили госпитали и мирное население – например, во время осады Алеппо, когда бомбардировкам подвергались, в частности, гуманитарные колонны Сирийского Красного Полумесяца. Россия предоставила силам Асада термобарические, или вакуумные бомбы – оружие неизбирательного действия, от которого практически всегда страдает мирное население. Одно из последних по времени военных преступлений российской авиации в Сирии – бомбардировка госпиталя и булочной в Идлибе 30 января 2020 года, в результате которой погибло 10 гражданских лиц.

Бомбежка 27.09.2016: погибли 24 мирных жителя © 2016 Syria Civil Defense

Из вооруженных группировок, противостоящих сирийскому правительству, за прошедшие пять лет удалось почти полностью уничтожить только формирования “Исламского государства”. Но здесь главная заслуга принадлежит войскам возглавляемой США международной коалиции и союзным с ней курдским Сирийским демократическим силам, а не армии Асада и ее союзникам. Что же касается той части вооруженной сирийской оппозиции, которую условно называют умеренной, то она избежала разгрома и отступила на территорию не контролируемой Асадом Северо-Западной Сирии, где фактически находится под защитой турецких и американских войск. Повстанцы периодически совершают рейды на территории, подконтрольные Асаду, так что гражданскую войну нельзя считать полностью завершенной.

Во сколько же человеческих жизней на сегодняшний день обошлась России военная интервенция в Сирии? По моим подсчетам, с конца сентября 2015 года по конец сентября 2020-го в Сирии были убиты или умерли от ран как минимум 649 российских военнослужащих, включая бойцов ЧВК. Это только те, чья гибель была официально признана Министерством обороны России или отразилась в СМИ и соцсетях. Из этого числа примерно две трети потерь (431 человек) приходится на один бой с американцами у Хишима в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года при попытке бригады ЧВК “Вагнер” и роты армейского спецназа захватить нефтегазовые месторождения на северо-западе Сирии (американцы в том бою никаких потерь не понесли). Поскольку российский военный контингент наверняка нес и такие потери, которые никак не отражались в соцсетях и СМИ, общее число убитых и умерших наверняка превышает 649 человек и, возможно, достигает 1000.

Но даже если вычесть потери в бою с американцами из числа общих потерь, получается, что не менее 218 российских военнослужащих погибли в боях с сирийскими повстанцами, не имеющими серьезных средств противовоздушной и противотанковой обороны. Для сравнения: во время борьбы с “Исламским государством” на территории Сирии американцы потеряли погибшими 10 военнослужащих, французы и англичане – по одному. Из 218 российских военнослужащих, чья гибель в боях с сирийскими повстанцами подтверждена, только 11 человек, включая одного генерала (всего за время конфликта в Сирии были убиты три российских генерала), погибли за последние полтора года, с марта 2019-го. Это говорит о затухании боев, но не об их полном прекращении.

Однако российские потери выглядят ничтожными по сравнению с потерями самих сирийцев во время гражданской войны. Согласно оценкам сирийских правозащитных организаций, общее число погибших в войне, включая сражающихся в Сирии бойцов проиранских формирований, превышает 550 тысяч человек, из которых потери мирного населения составляют около 230 тысяч человек.

Сейчас Путин оказался в тупике. Российскому военному контингенту в Сирии уже практически не с кем сражаться. Но и выводить его из страны нельзя, иначе тлеющая сейчас гражданская война в отсутствие российской авиации разгорится снова, а влияние Ирана на Асада усилится. Москве так и не удалось убедить государства Запада и Турцию признать Асада. Россия обречена поддерживать и содержать сирийского диктатора до тех пор, пока у Путина не кончатся деньги. Когда это произойдет, сейчас сказать сложно, но если финансовый кризис настанет, Путин скорее откажется от Сирии, чем от Крыма и Донбасса.