Вторник, 29 сентября 2020

В российском МИДе не сомневаются, что в готовящемся докладе технического секретариата Организации по запрещению химоружия об отравлении Алексея Навального будет сообщено о наличии в его биологических образцах яда “Новичок”, заявили во внешнеполитическом ведомстве. Пробы, подчеркивают в МИДе, якобы были отобраны “в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками”.

В МИДе заявляют, что реагируют на “нервные комментарии” руководителей и глав правительств ряда западных стран “по поводу развития созданной с их же непосредственным участием ситуации вокруг бездоказательно декларируемого” отравления Навального.

МИД обвиняет технический секретариат ОЗХО в том, что он без согласия российской стороны разгласил факт оказания технической помощи властям ФРГ. О выводах доклада техсекретариата можно судить уже сейчас, принимая во внимание “не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость” его руководства, считаю в МИДе.

В МИДе отмечают, что запросы России об оказании правовой помощи по делу Навального – три обращения по линии Генпрокуратуры и запросы властям Швеции и Франции в рамках конвенции о запрещении химоружия – остались без ответа. В шведскую и французскую лаборатории Германия передала пробы Навального – они подтвердили его отравление “Новичком”. По мнению МИДа, образцы были переданы “в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм”.

МИД настаивает, что исполнение запросов Генпрокуратуры “является непременным условием” для открытия уголовного дела по факту отравления Навального. “До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило. Слышим лишь то, что они “продолжают рассматриваться”. Нам также вновь и вновь предлагают обратиться за разъяснениями в Организацию по запрещению химического оружия, руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ”, – отмечают в ведомстве.

Как ожидается, на этой неделе ОЗХО представит свои выводы на основе анализа биологических образцов, переданных Германией. Западные страны уже анонсировали санкции в связи с применением запрещенного отравляющего вещества.