Понедельник, 28 сентября 2020

Сегодня Юрию Дмитриеву был вынесен жестокий, незаконный, неправовой, политически мотивированный приговор: 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Неангажированному наблюдателю очевидно: судебный процесс, проходивший два дня в Верховном суде Карелии, нельзя считать справедливым, хотя бы потому, что подсудимый по сути был лишен полноценной защиты. Суд безосновательно отказался отложить процесс до выздоровления адвоката, который защищал Дмитриева почти четыре года, и не принял во внимание отказ Дмитриева от адвоката по назначению.

Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечению памяти жертв советского террора. Сандармох стал памятным местом, Мемориалом международного значения. Сюда приезжали из бывших советских республик, Украины и стран Балтии, и из-за границ бывшего СССР, из Польши. Дни памяти вновь и вновь показывали: массовый террор был не “сбоем” советской системы, а ее основой. Тут ощущалась связь истории и современности: в 2015 году Юрий Дмитриев говорил здесь о войне на востоке Украины. Возможно, это и стало “спусковым крючком”.

Дело было сфабриковано по “грязным” уголовным статьям, порочащим человека, но также обеспечивающим закрытость процесса, что, казалось бы, исключало широкую реакцию в СМИ и широкую кампанию солидарности. Тем не менее именно эта солидарность, в России и за ее пределами, привела к тому, что процесс получил широкую огласку.

Беспочвенность обвинений была очевидна с самого начала. Недаром в 2018 году Дмитриев был оправдан по этим “грязным” статьям, а в июле 2020 года суд приговорил его к трем годам шести месяцам, “меньше меньшего” – практически “до отбытого”. Это означало одно: у обвинения нет никаких доказательств вины Дмитриева в изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери.

Сегодняшний приговор – месть системы, которая наследует системе советской и хотела бы вновь предать забвению имена, возвращенные Юрием Дмитриевым, опорочив его самого и дело его жизни.

Мы вместе с нашим товарищем, Юрием Дмитриевым, с его защитой, со всеми, кто его поддерживал, будем бороться за отмену этого чудовищного приговора.

Свободу политическому заключенному Юрию Дмитриеву!

Правление Международного общества “Мемориал”