Вторник, 29 сентября 2020

В штабе Ассоциации народного сопротивления прошел обыск, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора организации Андрея Народного.

Обыск начался около 6:30 утра. В штабе в это время находились активисты Павел Кузнецов, Андрей Овчинников и Александр Буимов. Всех троих силовики задержали и увезли на допрос в Следственный комитет. Затем Овчинникова и Буимова отпустили в статусе свидетеля.

В ходе обыска были изъяты картинки, стикеры, телефоны и пиротехнические изделия.

Обыск проводился в рамках дела, квалифицированного по части 1 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) и пункту “а” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды с применением насилия или угрозой его применения). Оно расследуется управлением Следственного комитета по Юго-Восточному округу Москвы, сообщает пресс-секретарь АНС Никита Зайцев. Дело открыли из-за сообщества во “Вконтакте” под названием UBER ALLES; как уточнил бывший руководитель АНС Дмитрий Карасев, силовики считают, что Овчинников был администратором этой группы в 2017-2018 годах.

Как сообщает сайт InRussia, обыски у “активистов праворадикальной организации Uber alles” прошли кроме Москвы в Туле и Петербурге. “По местам их жительства изъято большое количество экстремистской литературы, холодного и огнестрельного оружия”, – утверждается в публикации.

По информации Зайцева, в уголовном деле фигурируют два поста из группы UBER ALLES: цитат из книги “Национал-социализм как он есть” и картинка, на которой неонацист Антон Конев, устроивший вооруженное нападение на хабаровское УФСБ, назван “воином белой мести”. Всего по делу проходят семь человек.

Обыски в штабе АНС и у нескольких членов организации уже проводились 7 мая. Тогда следственные действия проходили в рамках дела по пункту “б” части 2 статьи 173.1 УК (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору). Согласно его фабуле, некие люди оформляли на членов АНС юрлица и получали кредиты.

Один из активистов, у которых прошел обыск, бывший нацбол Михаил Пулин, в июне бежал за границу. Он проходил по делу свидетелем.