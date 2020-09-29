Вторник, 29 сентября 2020

В Нагорном Карабахе в результате азербайджанского авиаудара по городу Мартаркерт погибли трое мирных жителей, сообщает армянская служба “Радио Свобода” со ссылкой на пресс-секретаря президента НКР Ваграма Погосяна.

Таким образом, с начала боев в НКР и Армении погибли уже 8 мирных жителей, в том числе один человек – в армянском городе Варденис. Азербайджанская сторона заявляет о 12 погибших гражданских.

По заявлению Минобороны НКР, с начала конфликта погибли 104 военнослужащих карабахской армии, в среду – 23.

Как сообщает Минобороны Армении, по всей линии обороны продолжаются интенсивные боевые действия. “Армия обороны (Карабаха. – Ред.) добилась заметных успехов по ряду направлений. Людские и военно-технические потери противника растут, была уничтожена тяжелая огнеметная система ТОС-1А”, – отмечают в ведомстве. Утром в среду, по сообщениям армянских военных, Азербайджан перешел в широкомасштабное наступление на северном направлении, нанеся авиационные, артиллерийские и ракетные удары.

В Ереване заявляют, что на северо-восточном и южном направлениях были применены турецкие самолеты F-16. Над столицей Карабаха Степанакертом были сбиты два азербайджанских беспилотника.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщают, что армия страны ведет успешное наступление на Агдеринском направлении. “Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в населенном пункте Агдере”, – заявляют в Баку. Как утверждается, в результате армяне понесли большие потери в жилой силе и технике.

Накануне в Минобороны Армении сообщили, что турецкий истребитель F-16 сбил над воздушным пространством Армении армянский штурмовик Су-25. В среду МИД Армении обнародовали/a> имя погибшего пилота – Валерий Данелин.

Азербайджан и Турция отрицают уничтожение армянского самолета турецким истребителем. В пятницу помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что 29 сентября на территории Армении два штурмовика Су-25 поднялись в воздух, врезались в гору и взорвались. “Это говорит о том, что руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности. Лучше бы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны. Заявления Армении об участии третьей стороны в конфликте – полный бред, для этого нет оснований”, – подчеркнул чиновник.

Утром премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил использование потенциала российской военной базы в Гюмри в войне с Азербайджаном. “В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться”, – сказал он. При этом пока, по словам Пашиняна, “не сформировалась необходимость использования потенциала”. “Но у нас непредсказуемая ситуация, и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие”, – отметил премьер.

Совет безопасности ООН по итогам закрытых консультаций призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия, “снизить напряженность” и немедленно вернуться к переговорам, заявил председатель Совбеза Абду Абарри. По его словам, участники консультаций выразили озабоченность по поводу военных действий в Нагорном Карабахе и “решительно осудили применение силы”.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с утра 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в агрессии и привлечении к участию в боях наемников из Сирии.