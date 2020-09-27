Воскресенье, 27 сентября 2020

Азербайджанская армия начала широкомасштабное наступление на севере Нагорного Карабаха и на юге республики, у иранской границы, передает РИА “Новости” со ссылкой на минобороны Армении.

В Нагорном Карабахе в ходе боев с азербайджанской армией убиты 27 армянских военных, сообщает армянская служба “Радио Свобода” со ссылкой на министерство обороны Карабаха.

Вечером пресс-секретарь президента НКР заявил, что армия непризнанной республики сбила азербайджанский военный самолет. В Минобороны Армении уточнили, что речь идет о самолете АН-2.

Таким образом, всего с начала конфликта потери с армянской стороны, по версии Еревана, составляют 58 человек. Еще 200 человек ранены.

Иные данные об армянских потерях приводит Азербайджан: в Минобороны страны утверждают, что в ходе воскресных боев были убиты или ранены 550 армянских военных. В частности, заявляется об убийстве командира армянского десантно-штурмового батальона подполковника Лерника Бабаяна. В армянском военном ведомстве такие утверждения о своих потерях отрицают.

В Баку также утверждают, что за воскресенье уничтожили 22 единицы тяжелой бронетехники, в том числе танков, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и 3 склада с боеприпасами.

В понедельник замминистра обороны Карабаха Артур Саргсян заявил, что по состоянию на 17 часов по местному времени (16 часов мск) Азербайджан потерял 400 человек, около 36 беспилотников и 47 единиц бронетехники. Потери армии НКР составили 48 человек, более 200 человек ранены. По словам Саргсяна, в течение ночи карабахским военным удалось вновь занять некоторые позиции, ранее захваченные противником.

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия в понедельник предприняла танковую атаку на юго-восточном направлении и потеряла 10 единиц бронетехники, встретив “упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений” карабахской армии. Позже в ведомстве сообщили, что “крупномасштабная бронетанковая атака противника на южном направлении остановлена”.

Ереван и Баку обменялись обвинениями в привлечении к боям в Карабахе наемников из Сирии. Так, посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал, что Турция в последнее время перебросила в Азербайджан около 4 тысяч боевиков из Сирии. “Они уже участвуют на той стороне… Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают”, – отметил дипломат. В свою очередь в азербайджанском Минобороны утверждают, что “среди потерь врага есть большое число наемников из Сирии и различных стран Ближнего Востока армянского происхождения”, что будто бы позволяет Армении скрывать свои потери.

В Минобороны Армении пригрозили использовать купленные у России в 2016 году ракетные комплексы “Искандер”, если в Нагорном Карабахе появятся турецкие самолеты F-16.

В Армении ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет – им можно уезжать только с разрешения военкомата.

В Азербайджане заблокировали Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, другие мессенджеры и видеохостинги. Заявляется, что такое решение принято для “предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении”.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с утра воскресенья. Обе стороны обвинили друг друга в начале боевых действий. Баку заявляет, что азербайджанская армия захватила шесть поселков, в Ереване это отрицали. В воскресенье вечером Минобороны Азербаджана отчиталось о захвате автомагистрали Варденис-Агдере и “высоты Муров в хребте Муров” (вероятно, речь идет о горном хребте Муровдаг).

Утром в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что число мирных жителей, раненных в результате армянских обстрелов, увеличилось до 26 человек. Вечером прошедшего дня ведомство передавало, что жертвами артиллерийского обстрела стали пятеро членов одной семьи – жителей села Гашалты. По этому факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, попросив применить в отношении Азербайджана срочные обеспечительные меры в соответствии с правилом 39 регламента суда. Ереван просит ЕСПЧ обязать Баку прекратить бомбардировки гражданских объектов по всей границе с Арменией и НКР, воздержаться от “неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве мишеней граждан, гражданские объекты и населенные пункты”. “Пока не могу сказать, когда будет принято решение по этому обращению, но ожидаю, что это произойдет скоро”, – заявил представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

Карабахский конфликт должен быть разрешен на основе резолюций ООН, заявил/a> президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщили в пятницу вечером в Госдепартаменте США, замгоссекретаря Стивен Биган позвонил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана. Он призвал обе стороны немедленно прекратить боевые действия, использовать прямые каналы связи во избежание дальнейшей эскалации и воздерживаться от риторики и действий, усиливающих напряженность. США “самым решительным образом осуждают эту эскалацию насилия”, заявили в ведомстве.

Во вторник Совбез ООН может собраться на экстренное заседание по Карабаху, передает РИА “Новости” со ссылкой на неназванный источник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Армении “немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории”, назвав это условием восстановления “мира и спокойствия” в регионе. “После того, как Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории, в регионе восстановится мир и спокойствие. Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, должен быть положен конец”, – сказал он.

В понедельник Франция повторно призвала стороны карабахского конфликта “немедленно прекратить огонь и возобновить диалог”. Представитель правительства Германии Штеффан Зайберт от имени Берлина назвал обострение обстановки в Карабахе “опасной ситуацией” и также призвал к прекращению огня и немедленным переговорам.

Глава МИДа Ирана Джавад Зариф предложил Еревану и Баку обеспечить “комфортные условия” для переговоров. “Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и диалогу для урегулирования разногласий”, – написал он в твиттере. По словам Зарифа, “соседи” для Ирана являются “приорететом”. “Нашему региону нужен мир”, – подчеркнул дипломат.