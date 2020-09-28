Понедельник, 28 сентября 2020

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Литву встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Как сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской “Пул первой”, после встречи она заявила, что белорусский народ выступает за проведение досрочных выборов президента в нынешнем году и лучшая платформа для переговоров об их проведении – это ОБСЕ.

По словам Тихановской, она готова вести диалог по поводу организации переговоров и выхода ее страны из кризиса со всеми сторонами, в том числе с Россией. “На кону – человеческие жизни. Чем дольше мы погружаемся в кризис, тем больше он забирает жертв. Поэтому мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее”, – подчеркнула она.

Тихановская поблагодарила Макрона за то, что он призвал Александра Лукашенко уйти в отставку, отметив, что французский президент “отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу”.

Позже она сообщила, что на следующей неделе должна встретиться с канцлером Германии Ангелой Маркель.

Как сообщает Le Figaro, Макрон пообещал Тихановской содействие в разрешении кризиса в Беларуси. “Мы как европейцы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь в урегулировании (белорусского кризиса. – Ред.)”, – сказал он. По словам Макрона, чтобы продвинуться в этом вопросе, нужно вернуться к идее привлечения ОБСЕ в качестве посредника.

Макрон прибыл с официальным визитом в Литву в понедельник. На пресс-конференции в Вильнюсе он заявил, что рассматривает встречу с Тихановской как знак поддержки для нее, для женщин, выходящих на протеcты, а также всего белорусского народа. Он отметил, что посредничество ОБСЕ в разрешении кризиса “позволит мирный транзит”, исключающий внешнее вмешательство. По словам Макрона, власти Беларуси должны прекратить незаконные аресты и практику изгнания из страны членов Координационного совета. Он призвал Минск освободить незаконно арестованных и “уважать правду, выраженную на избирательных участках”. По его словам, Франция выступает за политическое разрешение кризиса с учетом требований протестующих.

На той же пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа призвал как можно скорее ввести санкции против властей Беларуси – на ближайшем саммите ЕС, который состоится 1-2 октября.

В минувшее воскресенье французский президент Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche призвал Лукашенко покинуть свой пост. “То, что происходит в Беларуси, – это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Ясно, что Лукашенко должен уйти”, – сказал он.

В ответ Лукашенко заявил, что Макрон, “следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить “желтые жилеты”. Лукашенко упомянул также “проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе”. “Суммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки – для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп”, – сказал он. Кроме того, Лукашенко посоветовал Макрону “поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться внутренними делами Франции”, а также отметил, что президент Франции “слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси”.