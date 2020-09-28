Понедельник, 28 сентября 2020

Юрий Дмитриев после первого пригвора. Фото Андрея Литвина

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 лет колонии до 13 лет строгого режима срок наказания председателю карельского отделения общества “Мемориал” Юрию Дмитриеву, сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката приемной дочери историка Игоря Перова.

Такое наказание Дмитриеву назначено по частям 3,4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), утверждает издание. Между тем в карточке дела на сайте суда указано, что по 132-й статье Дмитриеву вменяется ее пункт “б” части 4 (насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

По остальным статьям обвинения, по которым Дмитриев в суде первой инстанции был оправдан, дело направили на рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Рассмотрение дела в апелляции судьей Аллой Раць прошло в закрытом режиме. Процесс занял три заседания – они состоялись 16, 22 и 29 сентября.

Дмитриева защищал назначенный ВС Карелии адвокат Артем Черкасов. Виктор Ануфриев, представлявший Дмитриева на протяжении всего процесса, заболел. Дмитриев заявлял, что его не устраивает назначенный защитник. Решать, обжаловать ли решение апелляционного суда, Дмитриев будет с Ануфриевым, сообщил Черкасов.

На ознакомление с многотомным делом у Черкасова было три дня.

Предполагая возможную необъективность в рассмотрении дела Дмитриева, 250 человек подписались под опубликованным в “Новой газете” открытым письмом председателю суда Анатолию Наквасу. Они призвали его передать дело на рассмотрение суда любого другого российского региона. Среди подписантов письма – известные актеры, режиссеры, политики, правозащитники, журналисты. В суде ответили, что ходатайствовать о переносе дела могут только лица, участвующие в процессе.

22 июля судья Петрозаводского горсуда Александр Мерков приговорил Дмитриева к 3 с половиной годам лишения свободы, объявив виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. При этом по обвинениям в развратных действиях (часть 3 статьи 135 УК в редакции 2009 года и статья 135 в редакции 2004 года), изготовлении детской порнографии (пункт “в” части 2 статьи 242 УК) и хранении основных частей огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК) суд Дмитриева оправдал.

Если бы этот приговор устоял в апелляции, Дмитриев вышел бы на свободу 12 ноября.

У Петрозаводского горсуда 22 июля 2020 года, в день вынесения приговора Юрию Дмитриеву:

Приговор Юрию Дмитриеву

По второму делу Дмитриева обвиняют в том, что он в 2012-2016 годах подвергал приемную дочь Наталью сексуальному насилию. По данным “Новой газеты”, суть обвинения заключается в том, что историк несколько раз трогал промежность девочки. В основу обвинения легли заявления девочки, сделанные еще во время “бесед” 18 мая и 6 июня 2018 года. Первую из этих “бесед” проводили Валентина Фроленкова, бабушка Натальи, и психолог, вторую – психолог и следователь Максим Завадский.

Сам Дмитриев пояснял, что мог трогать ребенка “за одежду и мог залазить под одежду, когда одежда была сырая, то есть когда ребенок писался”. “В какой-то из дней, утром, когда (дочь. – Ред.) пришла ко мне и как обычно села ко мне на колени, я почувствовал запах мочи, я понял, что она описалась. Естественно, я потрогал руками трусики и спереди и сзади в области половых органов, я понял, что ребенок описался, после чего мы пошли мыться. Такое было несколько раз в неделю до помещения ее в республиканскую больницу по поводу ночного энуреза”, – рассказывал он.

В конце мая прошлого года Ануфриев сообщил, что сокамерники в петрозаводском СИЗО принуждали Дмитриева написать явку с повинной, угрожая в противном случае его “опустить”. После того, как политзек сообщил администрации изолятора, что будет “вынужден защищать свою жизнь и честь и дело может закончиться трупом”, его перевели в другую камеру.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя отправлен в СИЗО, где находился до 27 января 2018-го, когда его освободили под подписку о невыезде. Сперва ему вменили фотографирование приемной дочери голой и хранение дома обреза. Всего в деле фигурировали 9 фотографий девочки, сделанных Дмитриевым, когда ей было 3, 4 и 6 лет. Дмитриев утверждает, что первые четыре снимка сделал по просьбе самой дочери, еще четыре – когда у нее заболело в паху, а последний – когда она почувствовала дискомфорт в паху, покатавшись на пони.

Адвокат Ануфриев подчеркивал, что Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Снимки хранились на домашнем компьютере историка; тот их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал. Что же касается обреза, то Дмитриев несколькими годами раньше отобрал его у детей во дворе, причем для стрельбы оружие уже не пригодно.

5 апреля 2018 года судья Петрозаводского горсуда Марина Носова осудила Дмитриева к двум с половиной годам ограничения свободы по статье 222, а обвинения по статьям 135 и 242.2 кодекса сняла с него как недоказанные. С учетом времени, ранее проведенного осужденным в СИЗО, из двух с половиной лет ограничения свободы ему оставалось отбыть лишь три месяца.

Однако прокурор Аскерова обжаловала приговор. На апелляцию подала и Валентина Фроленкова, бабушка Натальи. 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил приговор Дмитриеву. Дело было возвращено в горсуд на новое рассмотрение. У историка взяли подписку о невыезде. 27-го числа того же месяца Дмитриев отправился на автомобиле из Петрозаводска в Свирский монастырь на Ладожском озере (Ленинградская область). В Олонце его машину задержали гаишники и задержали историка. Следователь петрозаводского горотдела СКР Завадский открыл против Дмитриева второе дело и на следующий день его отправили в СИЗО.

Дмитриев известен в частности как исследователь урочища Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии. Это место массовых сталинских расстрелов. В 2018 году Российское военно-историческое общество, возглавляемое тогдашним министром культуры Владимиром Мединским, провело в Сандармохе собственные раскопки с целью доказать сфальсифицированный тезис о том, что расстрелы в урочище проводило не НКВД, а финляндская армия во время Второй мировой войны.