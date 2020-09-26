Суббота, 26 сентября 2020

В Нагорном Карабахе с утра воскресенья идут ожесточенные бои между армянскими и азербайджанскими войсками. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Азербайджана Анара Эйвазова, азербайджанская армия заняла шесть сел в регионе.

Как утверждается, захвачены села Гараханбейли, Шарвандж, Канд Горадиз, Юхари Абдуррахманлы и Беюк Марджанлы. В Минобороны Армении это отрицают, сообщает Sputnik.

Обе стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Азербайджан напал на НКР, и армия обороны непризнанной республики “успешно противостоит нападению”.

Армения рассматривает вопрос признания независимости НКР, сообщил Пашинян на экстренном заседании парламента.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана утверждают, что армянские войска около 6 утра начали обстреливать азербайджанские села в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок. От обстрелов, заявляют в ведомстве, пострадали села Гапанлы Тертерского района, Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Заявляется, что среди мирных жителей есть убитые и раненые, повреждена гражданская инфраструктура.

Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что столица непризнанной республики Степанакерт и другие населенные пункты подверглись обстрелу из реактивных систем залпового огня “Град”.

По заявлению омбудсмена НКР Артака Бегларяна, в результате азербайджанских обстрелов в Мартунинском районе республики погибли женщина и ребенок, также есть двое раненых.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 14 раненых в результате боев мирных жителя.

В Минобороны Армении обвинили азербайджанские войска в обстреле приграничных районов страны, в том числе в направлении армянского города Вардениса.

В армии обороны Карабаха отчитались об уничтожении в ходе оборонительных боев 4 азербайджанских вертолетов, 15 беспилотников, 10 танков и БМП. “Мотострелковые и бронетанковые части противника атаковали с северного, южного и юго-восточного направлений”, – утверждают в вооруженных силах НКР.

По сведениям Еревана, в Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военных, ранены свыше 100.

Потери азербайджанской армии Армения оценивает в 200 человек, 30 БТР и 20 беспилотников.

В азербайджанском военном ведомстве заявляют, что ведут “контраступательную операцию”, сейчас идут бои за контролируемые Арменией высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. “Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты”, – отмечают в Баку.

По данным азербайджанского Минобороны, военные Азербайджана предложили сдаться армянскому гарнизону города Мардакерта (Нагорный Карабах). В Минобороны НКР назвали эти сведения “абсолютной дезинформацией”.

Минобороны Армении опубликовало несколько видеозаписей уничтожения азербайджанской военной техники и переброски собственной.

Степанакерт. Танки армии Армении направляются к границе с Азербайджаном. Видео отсюда: https://t.co/etaInoEMs0 pic.twitter.com/SxVrMVj8CU

— Грани.Ру (@GraniTweet) September 27, 2020

В азербайджанском военном ведомстве в свою очередь утверждают, что уничтожили 12 армянских зенитно-ракетных комплексов “OSA”. В Баку также подтвердили потерю одного вертолета, его экипаж выжил.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщил Пашинян. Ранее аналогичное решение приняли и власти Карабаха.

Парламент Азербайджана также проголосовал за введение военного положения в ряде городов и регионов страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в НКР с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Оба собеседника подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня. Кроме того, Лавров созвонился и с министрами иностранных дел воюющих стран. Франция призвала стороны немедленно прекратить военные действия.

Вечером Пашинян позвонил Владимиру Путину. Российский лидер выразил “серьезную озабоченность” в связи с возобновлением широкомасштабных боевых действий. “Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия”, – говорится в заявлении кремлевской пресс-службы.

Анкара поддерживает Баку и “решительно осуждает нападение Армении на Азербайджан”, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

В июле боестолкновения между азербайджанскими и армянскими войсками некоторое время шли на участке границы, отдаленном от Карабаха. Ожесточенные боевые действия на армяно-карабахской границе в прошлый раз происходили весной 2016 года.