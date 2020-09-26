Суббота, 26 сентября 2020

В Минске на очередной, 50-й по счету день протестов прошла очередная акция оппозиции – “народная инагурация” Светланы Тихановской. Как сообщает Интерфакс, число ее участников превысило 100 тысяч человек.

Люди колоннами из разных частей Минска пришли к стеле “Минск – город-герой”. Там состоялся сатирический перформанс: девушка с в короне и с усами бросала дубинку человеку, которого она вела на поводке – он за ней бегал.

Многие протестующие нарядились в костюмы, надели короны, принесли с собой портреты Тихановской. Нескольких человек у стелы задержали.

От стелы демонстранты пошли не к резиденции Александра Лукашенко, а по другому маршруту: к Академии наук, а оттуда по проспекту Независимости вдоль Московской линии метро в микрорайон Уручье, где находится база ОМОНа. Всего люди прошли более 10 километров. После окончания шествия в Уручье милиция провела точечные задержания.

По данным ГУВД Мингорисполкома, всего на шествии в Минске задержали около 140 человек. По всей стране на акциях протеста задержали более 350 человек, сообщили в белорусском МВД. Между тем правозащитный центр “Весна” сообщает о 380 задержанных по всей Беларуси.

Среди акций в регионах наиболее жесткие задержания прошли в Гомеле. Там силовики применили слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, а затем стали жестко хватать протестующих.

В милиции объяснили применение слезоточивого газа тем, что протестующие якобы “не хотели реагировать на требования правоохранителей и предприняли попытку радикализации протестной акции, попытались прорвать цепь сотрудников милиции”. Светошумовые боеприпасы использовались исключительно для предупредительных выстрелов вверх, уверяют силовики.

Задержаниями сопровождался и субботний женский марш, несколько сотен участниц которого устроили шествие от Комаровского рынка по проспекту Независимости. По данным правозащитного центра “Весна”, на марше задержали 124 человека. Среди них было несколько журналисток, в том числе журналистка “МБХ-медиа” Анастасия Ольшанская.

В воскресенье французский президент Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche призвал Лукашенко уйти в отставку. “То, что происходит в Беларуси, – это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Ясно, что Лукашенко должен уйти”, – сказал он.

В ответ Лукашенко заявил, что Макрон, “следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить “желтые жилеты”. Лукашенко упомянул также “проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе”. “Суммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки – для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп”, – сказал он. Кроме того, Лукашенко посоветовал Макрону “поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться внутренними делами Франции”, а также отметил, что президент Франции “слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси”.

В субботу вечером хакеры из группировки “Киберпартизаны” взломали сайты белорусского гостелевидения и показали в онлайн-трансляциях телеканалов видео с протестов.