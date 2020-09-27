Воскресенье, 27 сентября 2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель навестила Алексея Навального в берлинской клинике “Шарите”, где он в течение месяца лечился после отравления. Как сообщает Der Spiegel, визит канцлера в больницу состялся в обстановке строжайшей секретности. Когда именно Меркель побывала в “Шарите”, не уточняется.

“Встреча была, но не стоит называть ее “секретной”, – написал Навальный в твиттере. – Скорее частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице”.

Навального выписали из клиники 22 сентября. Он остается в Германии, проходит курс реабилитации. Установлено, что политик был отравлен боевым ядом “Новичок”. Это подтвердили лаборатории ФРГ, Франции и Швеции.

Der Spiegel отмечает, что Меркель заняла твердую позицию в вопросе о расследовании отравления Навального. Российские власти отрицают свою причастность и ставят под сомнение сам факт покушения. Ожидается, что на этой неделе ОЗХО представит свои выводы на основе анализа биологических образцов, переданных Германией. Западные страны уже анонсировали санкции в связи с применением запрещенного отравляющего вещества.