Воскресенье, 27 сентября 2020

Юрий Орлов. Фото: Megan Dirks

В США умер физик Юрий Орлов, участник диссидентского движения, основатель Московской Хельсинкской группы. Ему было 96 лет.

“Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением”, – говорится в сообщении на сайте МХГ.

Московская Хельсинкская группа, старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций, была учреждена 12 мая 1976 года. О ее создании было объявлено на пресс-конференции в московской квартире академика Андрея Сахарова. Первоначально в состав МХГ помимо Юрия Орлова (председателя) вошли Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий Щаранский. Целью группы была проверка соблюдения Советским Союзом обязательств по защите прав человека, принятых согласно Заключительному акту Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году.

В феврале 1977 года Орлов был арестован. В мае 1978-го его приговорили к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки по статье 70 УК РСФСР (“антисоветская агитация и пропаганда”). Сразу по прибытии в пермский политический лагерь Орлов заявил, что остается членом МХГ и рассматривает себя в качестве наблюдателя.

В защиту Орлова была организована широкая международная кампания с участием видных ученых и общественных деятелей.

5 октября 1986 года, накануне встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике, Орлова выслали в США в обмен на советского разведчика Геннадия Захарова.

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