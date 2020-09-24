Четверг, 24 сентября 2020

Владимир Путин предложил американскому руководству “во взаимоприемлемой форме” обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, сообщается на сайте Кремля.

К таким внутренним делам Путин относит и избирательные процессы, указывая на недопустимость вмешательства в них, “в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов”.

По мнению Путина, России и США нужно заключить межправительственный договор о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, аналогичный советско-американскому соглашению 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздухе.

Помимо этого Путин предлагает США восстановить регулярный межведомственный диалог по вопросам обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) “на высоком уровне”, а также поддерживать “непрерывную и эффективную работу” каналов связи между российскими и американскими ведомствами “по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности”.

Путин призывает Штаты “дать ход российско‑американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий”. В перспективе он предлагает всем странам, включая США, выйти на заключение глобального соглашения “о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга”.

Создание совместной российско-американской группы по кибербезопасности обсуждалось на встрече Путина и президента США Дональда Трампа, которая прошла 7 июля 2017 года в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. После переговоров Трамп заявил, что такая группа не может быть создана.