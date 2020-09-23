Среда, 23 сентября 2020

Судебные приставы арестовали квартиру Алексея Навального в Марьине и его банковские счета, сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Решение принято по иску компании “Московский школьник”, которую связывают с олигархом Евгением Пригожиным.

27 августа, через неделю после отравления политика, приставы объявили о запрете регистрационных действий с долей Навального в московской квартире. “Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить”, – пояснила Ярмыш. Тогда же были арестованы и счета.

В конце августа по тому же иску со счетов Соболь приставами было взыскано 34 миллиона рублей – в итоге ее счета ушли в минус на эту сумму.

В конце октября 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального, Соболь и Фонд борьбы с коррупцией выплатить почти 88 миллионов рублей “Московскому школьнику” – по 29 миллионов 200 тысяч и еще 18 тысяч госпошлины с каждого ответчика. Суд также предписал оппозиционерам удалить видеоролик о компании и опровергнуть “порочащие” ее сведения. Ответчиком по иску также проходила бывшая сотрудница “Московского школьника” Наталья Шилова, утверждавшая в ролике Навального, что детей кормят некачественным продуктами; с нее был взыскан символический 1 рубль и 6 тысяч рублей госпошлины. В июле нынешнего года Навальный объявил о ликвидации юрлица ФБК из-за долга “Московскому школьнику”.

Пригожин отрицает свою связь с “Московским школьником”. Однако 25 августа олигарх заключил с компанией договор уступки требования – теперь Навальный, Соболь и ФБК должны 88 миллионов рублей лично ему.

В январе 2019 года ФБК выпустил расследование, в котором обвинил компанию Пригожина “Конкорд”, поставляющую еду в московские детские сады, во вспышке дизентерии, произошедшей в московских детских садах в декабре 2018-го. В феврале 2019 года Шилова рассказала в новом ролике ФБК, что “Московский школьник”, фактически входящий в структуру “Конкорда”, поставляет в школы и детсады некачественные продукты, а блюда готовятся в антисанитарных условиях. Ветеринарные справки фальсифицировались, сообщила она. После подачи “Московским школьником” иска в арбитражный суд она дезавуировала эту информацию через пригожинские СМИ.