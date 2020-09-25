Пятница, 25 сентября 2020

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий подготовила законопроект о новых санкциях против России из-за отравления Алексея Навального, сообщается на сайте одного из авторов документа, демократа Криса Кунса.

Законопроект обязывает президента США в течение 90 дней представить Конгрессу доклад со списком бывших или действующих российских чиновников, причастных к отравлению Навального. К каждому из фигурантов этого списка должны быть применены следующие санкции: блокировка активов на территории США, запрет на выдачу американских виз и аннулирование уже действующих.

В течение 180 дней после принятия законопроекта президент должен также представить Конгрессу доклад об источниках и размерах состояния Владимира Путина и членов его семьи.

На госсекретаря накладывается обязанность призвать Германию отказаться от поддержки проекта газопровода “Северный поток – 2″.

Кроме того, Конгресс поручает президенту определить, является ли случившееся с Навальным применением химического или биологического оружия в нарушение международного права. В этом случае в соответствии с американским законом о контроле над такими типами оружия против России могут быть введены дополнительные санкции.

Кроме Кунса законопроект инициировали республиканцы Марко Рубио и Митт Ромни, а также демократы Бен Кардин и Крис Ван Холлен.

“У правительства Путина долгая и отвратительная история использования убийств и попыток убийства, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррумпированные и жестокие методы режима. Поскольку Россия продолжает вмешиваться в наши выборы и предринимать злонамеренные действия в таких странах, как Беларусь, Украина и Сирия, этот двухпартийный законопроект направлен на привлечение Путина и его ближайшего окружения к ответственности”, – заявил Кунс.

Еще в конце августа, после оглашения немецкими врачами предварительных выводов об отравлении Навального, госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости провести “полное и прозрачное расследование” и привлечь к ответственности причастных к преступлению. Тогда же в Москве заместитель Помпео Стивен Биган встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым; по утверждению российского МИДа, Биган пригрозил “мерами, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году”. Сразу после того, как правительство Германии объявило об отравлении Навального “Новичком”, Совет национальной безопасности США пообещал, что Штаты и их союзники будут добиваться привлечения к ответственности виновных в покушении на оппозиционера, “куда бы ни привели улики”. В СНБ заявили о необходимости создать финансовые трудности причастным к отравлению. 4 сентября посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент; Биган заявил ему о “серьезной обеспокоенности” Вашингтона выводами немецких властей.